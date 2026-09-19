Hoje
Lotofácil 3784 sorteia neste domingo, 20 de setembro, às 11h.
- 1 R$ 5 milhões — prêmio para quem acertar as 15 dezenas
- 2 Sorteio às 11h, Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa
- 3 Apostas até as 10h de domingo, em lotéricas ou pelo site da Caixa
A Lotofácil 3784 sorteia R$ 5 milhões neste domingo (20 de setembro), às 11h — horário diferente dos demais dias, quando o sorteio acontece à noite. Escolha seus números entre os 25 disponíveis e veja como jogar.
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio da Lotofácil 3784 acontece neste domingo (20 de setembro), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Aos domingos, o horário é pela manhã — diferente do restante da semana, quando os sorteios acontecem às 21h.
A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, além do canal do G1.
Como jogar na Lotofácil
Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.
Tabela de preços e probabilidades
|Números escolhidos
|Valor da aposta
|Chance de ganhar (1 em…)
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 24,50
|610.042
|17
|R$ 102,90
|147.098
|18
|R$ 343,00
|45.694
|19
|R$ 969,69
|16.671
|20
|R$ 2.445,00
|6.939
Aposta mínima: R$ 3,50 | Aposta máxima: R$ 2.445,00
Onde apostar
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada. Como o sorteio de domingo é pela manhã, as apostas encerram mais cedo — às 10h.
Faixas de premiação da Lotofácil
A Lotofácil premia em cinco faixas. Confira a divisão do prêmio:
|Acertos
|Percentual do prêmio
|Situação
|15 acertos
|35%
|Prêmio principal
|14 acertos
|25%
|2º maior prêmio
|13 acertos
|20%
|Prêmio intermediário
|12 acertos
|15%
|Prêmio intermediário
|11 acertos
|5%
|Prêmio menor
Todos os prêmios são divididos entre os ganhadores da respectiva faixa, exceto quando há valor fixo oficial da Caixa (11 a 13 acertos).
Último resultado da Lotofácil
O concurso 3783 (sexta-feira, 18 de setembro) não teve acertador na faixa principal, fazendo o prêmio subir para R$ 5 milhões neste domingo.
Histórico dos últimos 10 concursos
|Concurso
|Data
|Situação
|3782
|17/09
|Não acumulou
|3781
|16/09
|Acumulou
|3780
|15/09
|Acumulou
|3779
|13/09
|Não acumulou
|3778
|12/09
|Não acumulou
|3777
|11/09
|Acumulou
|3776
|10/09
|Acumulou
|3775
|09/09
|Acumulou
|3774
|08/09
|Não acumulou
|3773
|06/09
|Não acumulou
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Lotofácil 3784? O prêmio é de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas.
Quando é o sorteio da Lotofácil 3784? O sorteio acontece neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.
Por que o sorteio de domingo é de manhã? Desde julho de 2026, a Caixa passou os sorteios que aconteciam aos sábados à noite para os domingos, às 11h.
Quantos números eu preciso escolher? Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números, maiores as chances — e o valor da aposta.
Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 10h deste domingo (20/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.
Quantos acertos garantem prêmio? A partir de 11 acertos já há premiação na Lotofácil. Ganham: 15, 14, 13, 12 e 11 acertos.
Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Como resgatar o prêmio
Se você ganhar na Lotofácil 3784, aqui está como receber seu prêmio:
- Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
- Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.
- Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.
- Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.
Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.
Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.