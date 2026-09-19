Hoje uai Lotofácil 3784 sorteia neste domingo, 20 de setembro, às 11h. 1 R$ 5 milhões — prêmio para quem acertar as 15 dezenas

2 Sorteio às 11h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 10h de domingo, em lotéricas ou pelo site da Caixa

A Lotofácil 3784 sorteia R$ 5 milhões neste domingo (20 de setembro), às 11h — horário diferente dos demais dias, quando o sorteio acontece à noite. Escolha seus números entre os 25 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio da Lotofácil 3784 acontece neste domingo (20 de setembro), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Aos domingos, o horário é pela manhã — diferente do restante da semana, quando os sorteios acontecem às 21h.

A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, além do canal do G1.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 24,50 610.042 17 R$ 102,90 147.098 18 R$ 343,00 45.694 19 R$ 969,69 16.671 20 R$ 2.445,00 6.939

Aposta mínima: R$ 3,50 | Aposta máxima: R$ 2.445,00

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada. Como o sorteio de domingo é pela manhã, as apostas encerram mais cedo — às 10h.

Faixas de premiação da Lotofácil

A Lotofácil premia em cinco faixas. Confira a divisão do prêmio:

Acertos Percentual do prêmio Situação 15 acertos 35% Prêmio principal 14 acertos 25% 2º maior prêmio 13 acertos 20% Prêmio intermediário 12 acertos 15% Prêmio intermediário 11 acertos 5% Prêmio menor

Todos os prêmios são divididos entre os ganhadores da respectiva faixa, exceto quando há valor fixo oficial da Caixa (11 a 13 acertos).

Último resultado da Lotofácil

O concurso 3783 (sexta-feira, 18 de setembro) não teve acertador na faixa principal, fazendo o prêmio subir para R$ 5 milhões neste domingo.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 3782 17/09 Não acumulou 3781 16/09 Acumulou 3780 15/09 Acumulou 3779 13/09 Não acumulou 3778 12/09 Não acumulou 3777 11/09 Acumulou 3776 10/09 Acumulou 3775 09/09 Acumulou 3774 08/09 Não acumulou 3773 06/09 Não acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3784? O prêmio é de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Quando é o sorteio da Lotofácil 3784? O sorteio acontece neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Por que o sorteio de domingo é de manhã? Desde julho de 2026, a Caixa passou os sorteios que aconteciam aos sábados à noite para os domingos, às 11h.

Quantos números eu preciso escolher? Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números, maiores as chances — e o valor da aposta.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 10h deste domingo (20/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

Quantos acertos garantem prêmio? A partir de 11 acertos já há premiação na Lotofácil. Ganham: 15, 14, 13, 12 e 11 acertos.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Lotofácil 3784, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.