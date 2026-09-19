Hoje uai Quina 7122 sorteia neste domingo, 20 de setembro, às 11h. 1 R$ 600 mil — prêmio para quem acertar as 5 dezenas

2 Sorteio às 11h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 10h de domingo, em lotéricas ou pelo site da Caixa

A Quina 7122 sorteia R$ 600 mil neste domingo (20 de setembro), às 11h — horário diferente dos demais dias, quando o sorteio acontece à noite. Escolha seus números entre os 80 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio da Quina 7122 acontece neste domingo (20 de setembro), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Aos domingos, o horário é pela manhã — diferente do restante da semana, quando os sorteios acontecem às 21h.

A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, além do canal do G1.

Como jogar na Quina

Na Quina, você escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 18,00 4.006.669 7 R$ 63,00 1.144.763 8 R$ 168,00 429.286 9 R$ 378,00 190.794

Aposta mínima: R$ 3,00

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada. Como o sorteio de domingo é pela manhã, as apostas encerram mais cedo — às 10h.

Faixas de premiação da Quina

A Quina premia em quatro faixas. Não há valores fixos — todas dependem da arrecadação do concurso:

Acertos Situação 5 acertos Prêmio principal 4 acertos Quadra 3 acertos Terno 2 acertos Duque

A partir de dois números certos (duque) já há premiação na Quina.

Último resultado da Quina

O concurso 7121 (sexta-feira, 18 de setembro) não teve acertador na faixa principal, fazendo o prêmio subir para R$ 600 mil neste domingo.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 7120 17/09 Não acumulou 7119 16/09 Acumulou 7118 15/09 Acumulou 7117 13/09 Não acumulou 7116 12/09 Acumulou 7115 11/09 Acumulou 7114 10/09 Não acumulou 7113 09/09 Acumulou 7112 08/09 Acumulou 7111 06/09 Não acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7122? O prêmio é de R$ 600 mil para quem acertar as 5 dezenas.

Quando é o sorteio da Quina 7122? O sorteio acontece neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Por que o sorteio de domingo é de manhã? Desde julho de 2026, a Caixa passou os sorteios que aconteciam aos sábados à noite para os domingos, às 11h.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 10h deste domingo (20/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

Quantos acertos garantem prêmio? A partir de dois números certos (duque) já há premiação na Quina.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Quina 7122, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.