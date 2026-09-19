Ninguém olha para o vão embaixo da geladeira. É justamente ali que a poeira embaixo da geladeira se acumula em camadas densas, puxada pelo sistema de ventilação do motor. Essa sujeira funciona como um cobertor térmico: o compressor trabalha mais quente, gasta mais energia e tem a vida útil encurtada. Uma limpeza anual resolve o problema.

Por que a poeira se acumula embaixo da geladeira?

O compressor e o condensador ficam na parte traseira e inferior do aparelho. Eles funcionam como um radiador: precisam dissipar o calor retirado de dentro da geladeira para o ambiente. O sistema de ventilação puxa o ar da região mais baixa, e com ele vêm poeira, fiapos e pelos de animais.

O vão embaixo do aparelho é escuro, estreito e raramente limpo. Isso cria o ambiente perfeito para a sujeira se acumular por meses ou anos. Os pelos de animais são especialmente problemáticos, porque formam tufos que retêm ainda mais partículas e bloqueiam a passagem de ar.

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O que acontece com o motor quando a ventilação é bloqueada?

O compressor precisa liberar o calor que absorveu. Quando o condensador está coberto de poeira, essa troca de calor fica comprometida. O sistema trabalha por mais tempo para manter a temperatura interna, e o motor esquenta além do normal.

Os três efeitos do entupimento por poeira são:

Quais sinais mostram que a geladeira está sufocando com poeira?

O problema se anuncia por sintomas que muita gente atribui a outros fatores. A geladeira esquenta mais na parte de trás, o motor fica mais barulhento e o consumo de energia sobe. A comida também pode demorar mais para gelar.

Os principais indícios de ventilação comprometida são:

Parte traseira e laterais quentes ao toque.

Motor ligado por longos períodos sem pausa.

Ruído mais alto que o normal perto do aparelho.

Alimentos que demoram a esfriar.

Poeira visível nos tubos e na serpentina traseira.

Como limpar o espaço embaixo da geladeira?

Desligue a geladeira da tomada antes de começar. Afaste o aparelho da parede com cuidado, sem forçar a fiação. Use um aspirador de pó com bico estreito para remover a poeira solta da serpentina e da bandeja de evaporação.

Para os tufos de pelo grudados, um pincel de cerdas macias ou uma escova de limpeza ajuda a soltar a sujeira antes de aspirar. Não use objetos pontiagudos nem jatos de água. Limpe também a grade de ventilação frontal, se houver, e o espaço entre a geladeira e o piso.

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Com que frequência limpar essa região?

A recomendação é de uma limpeza completa por ano. A tabela abaixo orienta a frequência conforme a situação da casa:

Situação da casa Frequência de limpeza Prioridade Sem animais Ambiente comum Uma vez por ano Manutenção preventiva Com animais de pelo Cães e gatos A cada seis meses Acúmulo mais rápido Ambiente empoeirado Obra próxima ou rua movimentada A cada quatro meses Risco de superaquecimento

Por que essa limpeza reduz a conta de luz?

A geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consomem energia em casa, porque funciona 24 horas por dia. Quando o compressor trabalha com ventilação obstruída, cada ciclo dura mais e o gasto sobe.

Limpar a poeira acumulada devolve a eficiência ao sistema de refrigeração. O motor troca calor com facilidade, os ciclos ficam mais curtos e o consumo cai. É uma das manutenções mais simples e mais negligenciadas da casa. Uma hora de trabalho por ano evita superaquecimento, prolonga a vida do aparelho e reduz o valor da conta.