Um braço de mar de 18 quilômetros separa a Alemanha da Dinamarca. Atravessá-lo hoje leva cerca de uma hora de balsa. O túnel de Fehmarnbelt está sendo construído para mudar isso. Quando ficar pronto, carros cruzarão em 10 minutos e trens em 7 minutos. A obra é uma das maiores da Europa e será o túnel imerso mais longo do planeta.

O que é o túnel de Fehmarnbelt?

O túnel de Fehmarnbelt é uma ligação fixa subaquática entre a ilha dinamarquesa de Lolland e a ilha alemã de Fehmarn, no mar Báltico. A obra foi aprovada por um tratado entre os dois países em 2008 e começou a ser construída em 2020.

O projeto preenche uma lacuna na rede de transporte transeuropeia. Hoje, a travessia depende de balsas, que levam cerca de 45 minutos, sem contar espera e embarque. Com o túnel, a viagem de trem entre Hamburgo e Copenhague cai de cinco horas para cerca de duas horas e meia.

Como construtores conseguiram alinhar 89 blocos gigantes debaixo d’água com precisão milimétrica sem desviar do eixo

Como o túnel de Fehmarnbelt está sendo construído?

O método é diferente dos túneis escavados tradicionais. Os engenheiros constroem grandes elementos de concreto em uma fábrica em terra, na Dinamarca. Depois, esses blocos são rebocados pelo mar e afundados em uma vala previamente escavada no fundo do Báltico.

Os três pilares dessa construção são:

Quais são os números do túnel de Fehmarnbelt?

O projeto impressiona pelas dimensões. Cada elemento padrão tem 217 metros de comprimento e contém 33.000 m³ de concreto. O túnel terá cinco tubos: dois para a rodovia de quatro faixas, dois para as linhas ferroviárias eletrificadas e um para instalações técnicas.

Os principais dados da obra são:

Comprimento total: 18 quilômetros.

Número de elementos: 89 (79 padrão e 10 especiais).

Peso máximo de cada elemento: 73.500 toneladas.

Profundidade máxima da vala: 45 metros abaixo do nível do mar.

Velocidade dos trens: 200 km/h.

Velocidade dos carros: 110 km/h.

Em que estágio a obra do túnel de Fehmarnbelt está?

A construção entrou em uma nova fase em maio de 2026. O primeiro elemento de túnel foi imerso com sucesso no dia 6 de maio, após uma operação de 14 horas. O elemento foi transportado por cinco rebocadores e posicionado na vala em frente ao portal dinamarquês.

O próximo passo é conectar o elemento ao portal e fixá-lo com gravel e pedras. A partir de agora, os 88 elementos restantes serão imersos um a um.

Por que a obra do túnel de Fehmarnbelt atrasou?

A abertura do túnel estava prevista para 2029, mas foi adiada para 2031. O atraso é de cerca de dois anos e tem várias causas. A embarcação especial usada para imergir os elementos atrasou quase dois anos na aprovação.

Além disso, as autoridades alemãs impuseram requisitos rigorosos sobre ruído subaquático e horários de trabalho em águas alemãs. Essas exigências dificultam a recuperação do cronograma. O consórcio responsável afirma que trabalha para concluir a obra o mais rápido possível.

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Qual é o impacto do túnel de Fehmarnbelt para a Europa?

O túnel de Fehmarnbelt integra o corredor Escandinávia-Mediterrâneo da rede transeuropeia de transportes. Ele vai aproximar a Escandinávia da Europa Central e reduzir a dependência de balsas, que são afetadas pelo clima.

O túnel de Fehmarnbelt também deve estimular o transporte ferroviário de cargas. Trens elétricos podem substituir caminhões, reduzindo emissões de carbono no transporte europeu. A engenharia alemã participa do projeto por meio de consórcios internacionais, incluindo empresas como Wayss & Freytag e Max Bögl, responsáveis pela fabricação e conexão dos elementos de concreto.