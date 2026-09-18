Hoje
Super Sete 900 sorteia R$ 8,3 milhões nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 21h.
- 1 R$ 8,3 milhões — prêmio estimado para quem acertar as 7 colunas
- 2 Concurso 900 chega acumulado após ninguém acertar as 7 colunas no sorteio anterior
- 3 Sorteio às 21h; apostas até as 20h nos canais da Caixa
O Super Sete 900 sorteia prêmio estimado em R$ 8,3 milhões nesta sexta-feira (18 de setembro), a partir das 21h. A modalidade chega ao concurso de número 900 com uma longa sequência de acumulações. No concurso anterior, ninguém conseguiu acertar corretamente os números das sete colunas.
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio do Super Sete 900 acontece nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O Super Sete tem três sorteios por semana: segunda, quarta e sexta-feira.
Como jogar no Super Sete
O volante do Super Sete é dividido em sete colunas. Cada coluna possui números de 0 a 9, e o apostador precisa escolher pelo menos um número em cada uma delas. Na aposta simples, são marcados sete números — um por coluna.
A aposta simples custa R$ 3 e a chance de acertar as sete colunas é de 1 em 10 milhões. Também existem apostas múltiplas, permitindo marcar até 21 números no total.
Onde apostar
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.
Também é possível registrar a aposta em casas lotéricas credenciadas até as 20h do dia do sorteio.
Faixas de premiação do Super Sete
O Super Sete possui cinco faixas de premiação:
|Acertos
|Situação
|7 colunas
|Prêmio principal
|6 colunas
|Segunda faixa
|5 colunas
|Terceira faixa
|4 colunas
|Quarta faixa
|3 colunas
|Prêmio de R$ 6
A partir de três colunas certas já há premiação no Super Sete.
Último resultado do Super Sete
O resultado anterior (Super Sete 899, quarta-feira, 16 de setembro):
|Coluna
|Número
|1
|5
|2
|0
|3
|0
|4
|5
|5
|1
|6
|0
|7
|2
Resultado: Acumulou — nenhuma aposta acertou as sete colunas.
Uma aposta acertou seis colunas e recebeu R$ 58.913,14. Outras 63 apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 1.335,89 cada. O valor acumulado para o concurso seguinte chegou a R$ 8.044.536,46, com prêmio estimado oficialmente em R$ 8,3 milhões.
Histórico dos últimos 10 concursos
|Concurso
|Data
|Resultado
|Situação
|899
|16/09
|5-0-0-5-1-0-2
|Acumulou
|898
|14/09
|7-8-3-9-8-1-6
|Acumulou
|897
|11/09
|1-1-4-6-8-7-6
|Acumulou
|896
|09/09
|3-8-5-2-8-4-5
|Acumulou
|895
|04/09
|3-8-9-0-5-5-9
|Acumulou
|894
|02/09
|9-8-1-3-1-9-6
|Acumulou
|893
|31/08
|7-3-8-5-0-4-7
|Acumulou
|892
|28/08
|1-8-6-5-7-2-0
|Acumulou
|891
|26/08
|1-9-2-5-1-4-1
|Acumulou
|890
|24/08
|5-3-8-3-5-0-1
|Acumulou
Como resgatar o prêmio
Se você ganhar no Super Sete 900, veja como receber seu prêmio:
- Prêmios até R$ 2.428,80: podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.
- Prêmios acima desse valor: o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa.
- Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil: o pagamento é realizado após o prazo mínimo de dois dias úteis a partir da apresentação na agência.
- Prazo para resgatar: 90 dias após a data do sorteio.
- O apostador deve apresentar os documentos e o comprovante da aposta premiada conforme as regras da CaixaFonte oficial: Loterias Caixa
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Super Sete 900?
O prêmio estimado é de R$ 8,3 milhões para quem acertar as sete colunas nesta sexta-feira.
Quando é o sorteio do Super Sete 900?
O sorteio acontece nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O Super Sete 900 está acumulado?
Sim. Ninguém acertou as sete colunas do concurso 899, e o prêmio principal acumulou.
Quanto custa a aposta simples?
A aposta simples custa R$ 3.
Como funciona o jogo?
O volante possui sete colunas, cada uma com números de 0 a 9. Na aposta simples, o jogador escolhe um número em cada coluna e precisa acertar os números sorteados nas respectivas posições.
Qual é a chance de ganhar o prêmio principal?
Com uma aposta simples, a probabilidade de acertar as sete colunas é de 1 em 10 milhões.
Quantos acertos garantem prêmio?
O Super Sete premia apostas com 7, 6, 5, 4 ou 3 colunas certas.
Até que horas dá para apostar?
As apostas podem ser registradas até as 20h desta sexta-feira (18/09), em casas lotéricas ou pela plataforma oficial da Caixa.
Como posso assistir ao sorteio?
A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 21h.
Como faço para apostar neste concurso?
Veja o guia prático de como apostar nas loterias da Caixa online pelo celular.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.