Hoje
Dupla Sena 3010 sorteia R$ 4,4 milhões nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 21h.
- 1 R$ 4,4 milhões — prêmio estimado no 1º sorteio para quem acertar as 6 dezenas
- 2 Cada concurso tem dois sorteios e o mesmo bilhete participa de ambos
- 3 Sorteio às 21h; apostas até as 20h nos canais da Caixa
A Dupla Sena 3010 sorteia prêmio estimado em R$ 4,4 milhões nesta sexta-feira (18 de setembro), a partir das 21h. O valor aumentou depois de mais um concurso sem ganhador da Sena no primeiro sorteio.
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio da Dupla Sena 3010 acontece nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. A Dupla Sena tem concursos às segundas, quartas e sextas-feiras.
Como jogar na Dupla Sena
Uma característica diferencia a modalidade das demais loterias numéricas: cada concurso possui dois sorteios. Com o mesmo bilhete, portanto, o apostador participa das duas apurações e tem duas oportunidades de ganhar.
É possível marcar entre 6 e 15 números, dentre os 50 disponíveis. Quanto mais dezenas forem escolhidas, maior a chance de ganhar — e também o preço da aposta.
Tabela de preços
|Números escolhidos
|Valor da aposta
|6
|R$ 3,00
|7
|R$ 21,00
|8
|R$ 84,00
|9
|R$ 252,00
|10
|R$ 630,00
|11
|R$ 1.386,00
|12
|R$ 2.772,00
|13
|R$ 5.148,00
|14
|R$ 9.009,00
|15
|R$ 15.015,00
Aposta mínima: R$ 3,00
A aposta simples, com seis números, tem chance de 1 em 15.890.700 de acertar as seis dezenas.
Onde apostar
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.
Também é possível registrar a aposta em casas lotéricas credenciadas até as 20h do dia do sorteio.
Faixas de premiação da Dupla Sena
A Dupla Sena premia apostas nos dois sorteios do concurso:
|Acertos
|Situação
|6 acertos
|Sena
|5 acertos
|Quina
|4 acertos
|Quadra
|3 acertos
|Terno
O mesmo bilhete concorre às faixas de premiação tanto no primeiro quanto no segundo sorteio.
Último resultado da Dupla Sena
O resultado anterior (Dupla Sena 3009, quarta-feira, 16 de setembro) terminou acumulado.
1º sorteio: 01 – 04 – 12 – 13 – 31 – 42
2º sorteio: 01 – 05 – 21 – 25 – 26 – 27
Resultado: Acumulou — nenhuma aposta acertou as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios. No primeiro sorteio, dez apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 6.492,81 cada. No segundo sorteio, 17 apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 3.437,37 cada.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Situação
|3009
|16/09
|Acumulou
|3008
|14/09
|Acumulou
|3007
|11/09
|Acumulou
|3006
|09/09
|Acumulou
|3005
|04/09
|Acumulou
|3004
|02/09
|Acumulou
|3003
|31/08
|Acumulou
|3002
|28/08
|Acumulou
Como resgatar o prêmio
Se você ganhar na Dupla Sena 3010, veja como receber seu prêmio:
- Prêmios até R$ 2.428,80: podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.
- Prêmios acima desse valor: o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa.
- Prazo para resgatar: 90 dias após a data do sorteio.
- O apostador deve apresentar os documentos e o comprovante da aposta premiada conforme as regras da Caixa.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Dupla Sena 3010?
O prêmio estimado é de R$ 4,4 milhões para o concurso desta sexta-feira.
Quando é o sorteio da Dupla Sena 3010?
O sorteio acontece nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
A Dupla Sena 3010 está acumulada?
Sim. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do primeiro sorteio do concurso anterior, e o prêmio principal acumulou.
Quantos sorteios são realizados?
Cada concurso da Dupla Sena possui dois sorteios, e o mesmo bilhete participa dos dois.
Quanto custa a aposta mínima?
A aposta mínima, com seis números, custa R$ 3.
Quantos números posso escolher?
O jogador pode marcar entre 6 e 15 números dentre os 50 disponíveis.
Quantos acertos garantem prêmio?
A Dupla Sena possui premiação para apostas com 6, 5, 4 ou 3 acertos, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio.
Até que horas dá para apostar?
As apostas podem ser registradas até as 20h desta sexta-feira (18/09), em casas lotéricas ou pela plataforma oficial da Caixa.
Como posso assistir ao sorteio?
A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 21h.
Como faço para apostar neste concurso?
Veja o guia prático de como apostar nas loterias da Caixa online pelo celular.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.