Hoje uai Dupla Sena 3010 sorteia R$ 4,4 milhões nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 21h. 1 R$ 4,4 milhões — prêmio estimado no 1º sorteio para quem acertar as 6 dezenas

2 Cada concurso tem dois sorteios e o mesmo bilhete participa de ambos

3 Sorteio às 21h; apostas até as 20h nos canais da Caixa

A Dupla Sena 3010 sorteia prêmio estimado em R$ 4,4 milhões nesta sexta-feira (18 de setembro), a partir das 21h. O valor aumentou depois de mais um concurso sem ganhador da Sena no primeiro sorteio.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio da Dupla Sena 3010 acontece nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. A Dupla Sena tem concursos às segundas, quartas e sextas-feiras.

Como jogar na Dupla Sena

Uma característica diferencia a modalidade das demais loterias numéricas: cada concurso possui dois sorteios. Com o mesmo bilhete, portanto, o apostador participa das duas apurações e tem duas oportunidades de ganhar.

É possível marcar entre 6 e 15 números, dentre os 50 disponíveis. Quanto mais dezenas forem escolhidas, maior a chance de ganhar — e também o preço da aposta.

Tabela de preços

Números escolhidos Valor da aposta 6 R$ 3,00 7 R$ 21,00 8 R$ 84,00 9 R$ 252,00 10 R$ 630,00 11 R$ 1.386,00 12 R$ 2.772,00 13 R$ 5.148,00 14 R$ 9.009,00 15 R$ 15.015,00

Aposta mínima: R$ 3,00

A aposta simples, com seis números, tem chance de 1 em 15.890.700 de acertar as seis dezenas.

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Também é possível registrar a aposta em casas lotéricas credenciadas até as 20h do dia do sorteio.

Faixas de premiação da Dupla Sena

A Dupla Sena premia apostas nos dois sorteios do concurso:

Acertos Situação 6 acertos Sena 5 acertos Quina 4 acertos Quadra 3 acertos Terno

O mesmo bilhete concorre às faixas de premiação tanto no primeiro quanto no segundo sorteio.

Último resultado da Dupla Sena

O resultado anterior (Dupla Sena 3009, quarta-feira, 16 de setembro) terminou acumulado.

1º sorteio: 01 – 04 – 12 – 13 – 31 – 42

2º sorteio: 01 – 05 – 21 – 25 – 26 – 27

Resultado: Acumulou — nenhuma aposta acertou as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios. No primeiro sorteio, dez apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 6.492,81 cada. No segundo sorteio, 17 apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 3.437,37 cada.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 3009 16/09 Acumulou 3008 14/09 Acumulou 3007 11/09 Acumulou 3006 09/09 Acumulou 3005 04/09 Acumulou 3004 02/09 Acumulou 3003 31/08 Acumulou 3002 28/08 Acumulou

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Dupla Sena 3010, veja como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,80: podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.

podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Prêmios acima desse valor: o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa.

o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa. Prazo para resgatar: 90 dias após a data do sorteio.

90 dias após a data do sorteio. O apostador deve apresentar os documentos e o comprovante da aposta premiada conforme as regras da Caixa.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3010?

O prêmio estimado é de R$ 4,4 milhões para o concurso desta sexta-feira.

Quando é o sorteio da Dupla Sena 3010?

O sorteio acontece nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A Dupla Sena 3010 está acumulada?

Sim. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do primeiro sorteio do concurso anterior, e o prêmio principal acumulou.

Quantos sorteios são realizados?

Cada concurso da Dupla Sena possui dois sorteios, e o mesmo bilhete participa dos dois.

Quanto custa a aposta mínima?

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 3.

Quantos números posso escolher?

O jogador pode marcar entre 6 e 15 números dentre os 50 disponíveis.

Quantos acertos garantem prêmio?

A Dupla Sena possui premiação para apostas com 6, 5, 4 ou 3 acertos, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio.

Até que horas dá para apostar?

As apostas podem ser registradas até as 20h desta sexta-feira (18/09), em casas lotéricas ou pela plataforma oficial da Caixa.

Como posso assistir ao sorteio?

A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 21h.

Como faço para apostar neste concurso?

Veja o guia prático de como apostar nas loterias da Caixa online pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.