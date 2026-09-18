Hoje uai Lotomania 2977 sorteia R$ 2,6 milhões nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 21h. 1 R$ 2,6 milhões — prêmio estimado para quem acertar os 20 números

2 Sorteio às 21h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo nos canais da Caixa

3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa

A Lotomania 2977 sorteia prêmio estimado em R$ 2,6 milhões nesta sexta-feira (18 de setembro), a partir das 21h. O prêmio está acumulado depois que nenhuma aposta acertou as 20 dezenas no concurso anterior.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio da Lotomania 2977 acontece nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. A Lotomania possui sorteios às segundas, quartas e sextas-feiras.

Como jogar na Lotomania

Na Lotomania, o jogador escolhe exatamente 50 números entre os 100 disponíveis, de 00 a 99. A aposta tem preço único de R$ 3.

Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas. A Lotomania possui ainda uma característica diferente de outras modalidades: também existe prêmio para quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados.

A chance de acertar as 20 dezenas com uma aposta é de 1 em 11.372.635. A probabilidade de não acertar nenhuma dezena é a mesma.

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Também é possível registrar a aposta em casas lotéricas credenciadas até as 20h do dia do sorteio.

Faixas de premiação da Lotomania

A Lotomania possui sete faixas de premiação:

Acertos Situação 20 acertos Prêmio principal 19 acertos Segunda faixa 18 acertos Terceira faixa 17 acertos Quarta faixa 16 acertos Quinta faixa 15 acertos Sexta faixa 0 acertos Faixa especial

É possível, portanto, ganhar tanto acertando as 20 dezenas quanto não acertando nenhuma dezena.

Último resultado da Lotomania

O resultado anterior (Lotomania 2976, quarta-feira, 16 de setembro):

Números: 02 – 07 – 20 – 24 – 25 – 26 – 29 – 32 – 33 – 41 – 47 – 49 – 53 – 65 – 78 – 79 – 91 – 92 – 93 – 95

Resultado: Acumulou — ninguém acertou as 20 dezenas. Também não houve ganhador na faixa de zero acertos. Na faixa de 19 acertos, três apostas receberam R$ 60.933,41 cada.

O prêmio principal acumulou para R$ 2,6 milhões.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 2976 16/09 Acumulou 2975 14/09 Acumulou 2974 11/09 — 2973 09/09 — 2972 04/09 — 2971 02/09 — 2970 31/08 — 2969 28/08 — 2968 26/08 — 2967 25/08 —

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Lotomania 2977, veja como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,80: podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.

podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Prêmios acima desse valor: o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa.

o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa. Prazo para resgatar: 90 dias após a data do sorteio.

90 dias após a data do sorteio. O apostador deve apresentar os documentos e o comprovante da aposta premiada conforme as regras da Caixa.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotomania 2977?

O prêmio estimado é de R$ 2,6 milhões para quem acertar as 20 dezenas nesta sexta-feira.

Quando é o sorteio da Lotomania 2977?

O sorteio acontece nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A Lotomania 2977 está acumulada?

Sim. Nenhuma aposta acertou as 20 dezenas do concurso 2976, e o prêmio principal acumulou.

Quanto custa jogar na Lotomania?

A aposta custa R$ 3.

Quantos números preciso escolher?

Na Lotomania, o jogador deve escolher exatamente 50 números entre os 100 disponíveis.

Quantos acertos garantem prêmio?

A Lotomania premia apostas com 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. Também existe uma faixa especial para quem não acerta nenhuma dezena.

É possível ganhar sem acertar nenhum número?

Sim. Zero acerto é uma das sete faixas de premiação da Lotomania.

Até que horas dá para apostar?

As apostas podem ser registradas até as 20h desta sexta-feira (18/09), em casas lotéricas ou pela plataforma oficial da Caixa.

Como posso assistir ao sorteio?

A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 21h.

Como faço para apostar neste concurso?

Veja o guia prático de como apostar nas loterias da Caixa online pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.