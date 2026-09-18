Hoje
Lotomania 2977 sorteia R$ 2,6 milhões nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 21h.
- 1 R$ 2,6 milhões — prêmio estimado para quem acertar os 20 números
- 2 Sorteio às 21h, Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo nos canais da Caixa
- 3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa
A Lotomania 2977 sorteia prêmio estimado em R$ 2,6 milhões nesta sexta-feira (18 de setembro), a partir das 21h. O prêmio está acumulado depois que nenhuma aposta acertou as 20 dezenas no concurso anterior.
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio da Lotomania 2977 acontece nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. A Lotomania possui sorteios às segundas, quartas e sextas-feiras.
Como jogar na Lotomania
Na Lotomania, o jogador escolhe exatamente 50 números entre os 100 disponíveis, de 00 a 99. A aposta tem preço único de R$ 3.
Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas. A Lotomania possui ainda uma característica diferente de outras modalidades: também existe prêmio para quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados.
A chance de acertar as 20 dezenas com uma aposta é de 1 em 11.372.635. A probabilidade de não acertar nenhuma dezena é a mesma.
Onde apostar
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.
Também é possível registrar a aposta em casas lotéricas credenciadas até as 20h do dia do sorteio.
Faixas de premiação da Lotomania
A Lotomania possui sete faixas de premiação:
|Acertos
|Situação
|20 acertos
|Prêmio principal
|19 acertos
|Segunda faixa
|18 acertos
|Terceira faixa
|17 acertos
|Quarta faixa
|16 acertos
|Quinta faixa
|15 acertos
|Sexta faixa
|0 acertos
|Faixa especial
É possível, portanto, ganhar tanto acertando as 20 dezenas quanto não acertando nenhuma dezena.
Último resultado da Lotomania
O resultado anterior (Lotomania 2976, quarta-feira, 16 de setembro):
Números: 02 – 07 – 20 – 24 – 25 – 26 – 29 – 32 – 33 – 41 – 47 – 49 – 53 – 65 – 78 – 79 – 91 – 92 – 93 – 95
Resultado: Acumulou — ninguém acertou as 20 dezenas. Também não houve ganhador na faixa de zero acertos. Na faixa de 19 acertos, três apostas receberam R$ 60.933,41 cada.
O prêmio principal acumulou para R$ 2,6 milhões.
Histórico dos últimos 10 concursos
|Concurso
|Data
|Situação
|2976
|16/09
|Acumulou
|2975
|14/09
|Acumulou
|2974
|11/09
|—
|2973
|09/09
|—
|2972
|04/09
|—
|2971
|02/09
|—
|2970
|31/08
|—
|2969
|28/08
|—
|2968
|26/08
|—
|2967
|25/08
|—
Como resgatar o prêmio
Se você ganhar na Lotomania 2977, veja como receber seu prêmio:
- Prêmios até R$ 2.428,80: podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.
- Prêmios acima desse valor: o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa.
- Prazo para resgatar: 90 dias após a data do sorteio.
- O apostador deve apresentar os documentos e o comprovante da aposta premiada conforme as regras da Caixa.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Lotomania 2977?
O prêmio estimado é de R$ 2,6 milhões para quem acertar as 20 dezenas nesta sexta-feira.
Quando é o sorteio da Lotomania 2977?
O sorteio acontece nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
A Lotomania 2977 está acumulada?
Sim. Nenhuma aposta acertou as 20 dezenas do concurso 2976, e o prêmio principal acumulou.
Quanto custa jogar na Lotomania?
A aposta custa R$ 3.
Quantos números preciso escolher?
Na Lotomania, o jogador deve escolher exatamente 50 números entre os 100 disponíveis.
Quantos acertos garantem prêmio?
A Lotomania premia apostas com 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. Também existe uma faixa especial para quem não acerta nenhuma dezena.
É possível ganhar sem acertar nenhum número?
Sim. Zero acerto é uma das sete faixas de premiação da Lotomania.
Até que horas dá para apostar?
As apostas podem ser registradas até as 20h desta sexta-feira (18/09), em casas lotéricas ou pela plataforma oficial da Caixa.
Como posso assistir ao sorteio?
A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 21h.
Como faço para apostar neste concurso?
Veja o guia prático de como apostar nas loterias da Caixa online pelo celular.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.