Hoje uai Dia de Sorte 1301 sorteia R$ 300 mil nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 21h. 1 R$ 300 mil — prêmio estimado para quem acertar as 7 dezenas

2 Sorteio às 21h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo nos canais da Caixa

3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa

O Dia de Sorte 1301 sorteia prêmio estimado em R$ 300 mil nesta sexta-feira (18 de setembro), a partir das 21h. O prêmio principal acumulou no concurso anterior, quando ninguém acertou as sete dezenas.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio do Dia de Sorte 1301 acontece nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como jogar no Dia de Sorte

No Dia de Sorte, o jogador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante, correspondentes aos dias do mês. Além das dezenas, é necessário escolher um Mês da Sorte, entre os 12 meses do ano. Quanto mais números forem marcados, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Também é possível registrar a aposta em casas lotéricas credenciadas até as 20h do dia do sorteio.

Faixas de premiação do Dia de Sorte

O Dia de Sorte possui cinco possibilidades de premiação:

Acertos Situação 7 acertos Prêmio principal 6 acertos Segunda faixa 5 acertos Terceira faixa 4 acertos Quarta faixa Mês da Sorte Premiação adicional

Além das faixas por dezenas, quem acertar o Mês da Sorte também recebe prêmio.

Último resultado do Dia de Sorte

O resultado anterior (Dia de Sorte 1300, quinta-feira, 17 de setembro):

Números: 02 – 12 – 15 – 25 – 27 – 29 – 31

Mês da Sorte: Agosto

Resultado: Acumulou — ninguém acertou as sete dezenas. Na faixa de seis acertos, 22 apostas receberam R$ 2.453,41 cada. Outras 773 apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 25, enquanto 9.755 apostas acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 5.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Resultado Mês da Sorte 1300 17/09 02 12 15 25 27 29 31 Agosto 1299 16/09 04 05 08 20 25 27 31 Abril 1298 15/09 02 08 18 24 28 29 31 Outubro 1297 14/09 01 07 08 09 11 19 26 Novembro 1296 13/09 02 08 11 14 16 21 30 Dezembro 1295 11/09 10 12 14 15 24 27 31 Outubro 1294 10/09 01 02 03 06 19 29 30 Fevereiro 1293 09/09 06 11 12 14 22 26 28 Novembro 1292 08/09 01 06 09 11 12 22 26 Maio 1291 06/09 04 06 11 13 19 21 27 Abril

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar no Dia de Sorte 1301, veja como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,80: podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.

podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Prêmios acima desse valor: o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa.

o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa. Prazo para resgatar: 90 dias após a data do sorteio.

90 dias após a data do sorteio. O apostador deve apresentar os documentos e o comprovante da aposta premiada conforme as regras da Caixa.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1301?

O prêmio estimado é de R$ 300 mil para quem acertar as sete dezenas nesta sexta-feira.

Quando é o sorteio do Dia de Sorte 1301?

O sorteio acontece nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O Dia de Sorte 1301 está acumulado?

Sim. Ninguém acertou as sete dezenas do concurso 1300, e o prêmio principal acumulou.

Quantos números preciso escolher?

No Dia de Sorte, o jogador pode escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis, além de selecionar um Mês da Sorte.

Quantos acertos garantem prêmio?

São premiadas apostas com 7, 6, 5 ou 4 acertos. Também existe uma premiação específica para quem acertar o Mês da Sorte.

O que é o Mês da Sorte?

Além das dezenas, o jogador escolhe um dos 12 meses do ano e concorre a uma faixa adicional de premiação.

Até que horas dá para apostar?

As apostas podem ser registradas até as 20h desta sexta-feira (18/09), em casas lotéricas ou pela plataforma oficial da Caixa.

Como posso assistir ao sorteio?

A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 21h.

Como faço para apostar neste concurso?

Veja o guia prático de como apostar nas loterias da Caixa online pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.