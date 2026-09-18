Hoje
Dia de Sorte 1301 sorteia R$ 300 mil nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 21h.
- 1 R$ 300 mil — prêmio estimado para quem acertar as 7 dezenas
- 2 Sorteio às 21h, Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo nos canais da Caixa
- 3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa
O Dia de Sorte 1301 sorteia prêmio estimado em R$ 300 mil nesta sexta-feira (18 de setembro), a partir das 21h. O prêmio principal acumulou no concurso anterior, quando ninguém acertou as sete dezenas.
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio do Dia de Sorte 1301 acontece nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como jogar no Dia de Sorte
No Dia de Sorte, o jogador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante, correspondentes aos dias do mês. Além das dezenas, é necessário escolher um Mês da Sorte, entre os 12 meses do ano. Quanto mais números forem marcados, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.
Onde apostar
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.
Também é possível registrar a aposta em casas lotéricas credenciadas até as 20h do dia do sorteio.
Faixas de premiação do Dia de Sorte
O Dia de Sorte possui cinco possibilidades de premiação:
|Acertos
|Situação
|7 acertos
|Prêmio principal
|6 acertos
|Segunda faixa
|5 acertos
|Terceira faixa
|4 acertos
|Quarta faixa
|Mês da Sorte
|Premiação adicional
Além das faixas por dezenas, quem acertar o Mês da Sorte também recebe prêmio.
Último resultado do Dia de Sorte
O resultado anterior (Dia de Sorte 1300, quinta-feira, 17 de setembro):
Números: 02 – 12 – 15 – 25 – 27 – 29 – 31
Mês da Sorte: Agosto
Resultado: Acumulou — ninguém acertou as sete dezenas. Na faixa de seis acertos, 22 apostas receberam R$ 2.453,41 cada. Outras 773 apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 25, enquanto 9.755 apostas acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 5.
Histórico dos últimos 10 concursos
|Concurso
|Data
|Resultado
|Mês da Sorte
|1300
|17/09
|02 12 15 25 27 29 31
|Agosto
|1299
|16/09
|04 05 08 20 25 27 31
|Abril
|1298
|15/09
|02 08 18 24 28 29 31
|Outubro
|1297
|14/09
|01 07 08 09 11 19 26
|Novembro
|1296
|13/09
|02 08 11 14 16 21 30
|Dezembro
|1295
|11/09
|10 12 14 15 24 27 31
|Outubro
|1294
|10/09
|01 02 03 06 19 29 30
|Fevereiro
|1293
|09/09
|06 11 12 14 22 26 28
|Novembro
|1292
|08/09
|01 06 09 11 12 22 26
|Maio
|1291
|06/09
|04 06 11 13 19 21 27
|Abril
Como resgatar o prêmio
Se você ganhar no Dia de Sorte 1301, veja como receber seu prêmio:
- Prêmios até R$ 2.428,80: podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.
- Prêmios acima desse valor: o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa.
- Prazo para resgatar: 90 dias após a data do sorteio.
- O apostador deve apresentar os documentos e o comprovante da aposta premiada conforme as regras da Caixa.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1301?
O prêmio estimado é de R$ 300 mil para quem acertar as sete dezenas nesta sexta-feira.
Quando é o sorteio do Dia de Sorte 1301?
O sorteio acontece nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O Dia de Sorte 1301 está acumulado?
Sim. Ninguém acertou as sete dezenas do concurso 1300, e o prêmio principal acumulou.
Quantos números preciso escolher?
No Dia de Sorte, o jogador pode escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis, além de selecionar um Mês da Sorte.
Quantos acertos garantem prêmio?
São premiadas apostas com 7, 6, 5 ou 4 acertos. Também existe uma premiação específica para quem acertar o Mês da Sorte.
O que é o Mês da Sorte?
Além das dezenas, o jogador escolhe um dos 12 meses do ano e concorre a uma faixa adicional de premiação.
Até que horas dá para apostar?
As apostas podem ser registradas até as 20h desta sexta-feira (18/09), em casas lotéricas ou pela plataforma oficial da Caixa.
Como posso assistir ao sorteio?
A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 21h.
Como faço para apostar neste concurso?
Veja o guia prático de como apostar nas loterias da Caixa online pelo celular.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.