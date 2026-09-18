Hoje uai Lotofácil 3783 sorteia R$ 2 milhões nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 21h. 1 R$ 2 milhões — prêmio para quem acertar as 15 dezenas

2 Sorteio às 21h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelo site da Caixa

A Lotofácil 3783 sorteia R$ 2 milhões nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h. O valor volta ao patamar inicial depois que uma aposta de Arapoema (TO) acertou A Lotofácil 3783 sorteia R$ 2 milhões nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h. O valor volta ao patamar inicial depois que uma aposta de Arapoema (TO) acertou as 15 dezenas do concurso anterior e levou R$ 3.876.827,04. Escolha seus números entre os 25 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio da Lotofácil 3783 acontece nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, além da RedeTV! e do app da Caixa.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 24,50 610.042 17 R$ 102,90 147.098 18 R$ 343,00 45.694 19 R$ 969,69 16.671 20 R$ 2.445,00 6.939

Aposta mínima: R$ 3,50 | Aposta máxima: R$ 2.445,00

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio.

Faixas de premiação da Lotofácil

A Lotofácil premia em cinco faixas. Confira a divisão do prêmio:

Acertos Percentual do prêmio Situação 15 acertos 35% Prêmio principal 14 acertos 25% 2º maior prêmio 13 acertos 20% Prêmio intermediário 12 acertos 15% Prêmio intermediário 11 acertos 5% Prêmio menor

Todos os prêmios são divididos entre os ganhadores da respectiva faixa, exceto quando há valor fixo oficial da Caixa (11 a 13 acertos).

Último resultado da Lotofácil

O resultado anterior (Lotofácil 3782, quinta-feira, 17 de setembro):

Números: 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

Resultado: Não acumulou — uma aposta de Arapoema (TO) acertou as 15 dezenas e levou R$ 3.876.827,04.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 3782 17/09 Não acumulou 3781 16/09 Acumulou 3780 15/09 Acumulou 3779 13/09 Não acumulou 3778 12/09 Não acumulou 3777 11/09 Acumulou 3776 10/09 Acumulou 3775 09/09 Acumulou 3774 08/09 Não acumulou 3773 06/09 Não acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3783? O prêmio é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas nesta sexta-feira.

Quando é o sorteio da Lotofácil 3783? O sorteio acontece nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quantos números eu preciso escolher? Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números, maiores as chances — e o valor da aposta.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 20h desta sexta-feira (18/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

Quantos acertos garantem prêmio? A partir de 11 acertos já há premiação na Lotofácil. Ganham: 15, 14, 13, 12 e 11 acertos.

Como posso assistir ao sorteio? A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, às 21h, além da RedeTV! e do app da Caixa.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Lotofácil 3783, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago. Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado. Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência. Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES. Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.