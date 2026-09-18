Hoje
Quina 7121 sorteia R$ 600 mil nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 21h.
- 1 R$ 600 mil — prêmio reinicia após ganhador de Mauá (SP) no concurso anterior
- 2 Sorteio às 21h, Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa
- 3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelo site da Caixa
A Quina 7121 sorteia R$ 600 mil nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h. O valor volta ao patamar inicial depois que uma aposta de Mauá (SP) acertou as cinco dezenas do concurso anterior e levou R$ 1.121.107,61. Escolha seus números entre os 80 disponíveis e veja como jogar.
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio da Quina 7121 acontece nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, além da RedeTV! e do app da Caixa.
Como jogar na Quina
Na Quina, você escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.
Tabela de preços e probabilidades
|Números escolhidos
|Valor da aposta
|Chance de ganhar (1 em…)
|5
|R$ 3,00
|24.040.016
|6
|R$ 18,00
|4.006.669
|7
|R$ 63,00
|1.144.763
|8
|R$ 168,00
|429.286
|9
|R$ 378,00
|190.794
Aposta mínima: R$ 3,00
Onde apostar
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio.
Faixas de premiação da Quina
A Quina premia em quatro faixas. Não há valores fixos — todas dependem da arrecadação do concurso:
|Acertos
|Situação
|5 acertos
|Prêmio principal
|4 acertos
|Quadra
|3 acertos
|Terno
|2 acertos
|Duque
A partir de dois números certos (duque) já há premiação na Quina.
Último resultado da Quina
O resultado anterior (Quina 7120, quinta-feira, 17 de setembro):
Números: 12 – 40 – 64 – 66 – 67
Resultado: Não acumulou — uma aposta de Mauá (SP) acertou as cinco dezenas e levou R$ 1.121.107,61.
Histórico dos últimos 10 concursos
|Concurso
|Data
|Situação
|7120
|17/09
|Não acumulou
|7119
|16/09
|Acumulou
|7118
|15/09
|Acumulou
|7117
|13/09
|Não acumulou
|7116
|12/09
|Acumulou
|7115
|11/09
|Acumulou
|7114
|10/09
|Não acumulou
|7113
|09/09
|Acumulou
|7112
|08/09
|Acumulou
|7111
|06/09
|Não acumulou
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Quina 7121?
O prêmio é de R$ 600 mil, valor de largada após o ganhador do concurso anterior.
Quando é o sorteio da Quina 7121?
O sorteio acontece nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Por que a Quina 7121 não está acumulada?
Porque o concurso anterior teve um ganhador na faixa principal, então a estimativa reinicia no valor padrão.
Até que horas dá para apostar?
As apostas ficam abertas até as 20h desta sexta-feira (18/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.
Quantos acertos garantem prêmio?
A partir de dois números certos (duque) já há premiação na Quina.
Como posso assistir ao sorteio?
A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, às 21h, além da RedeTV! e do app da Caixa.
Como faço para apostar neste concurso?
Veja o guia prático de como apostar nas loterias da Caixa online pelo celular.
Como resgatar o prêmio
Se você ganhar na Quina 7121, veja como receber seu prêmio:
- Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
- Prêmios acima de R$ 2.428,80: pagamento somente nas agências da Caixa. Leve documento original de identidade com CPF e o recibo original premiado.
- Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até dois dias úteis após a apresentação na agência.
- Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Depois desse período, o valor é destinado ao FIES.
- Informações conforme as regras oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.