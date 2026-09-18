Hoje uai Quina 7121 sorteia R$ 600 mil nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 21h. 1 R$ 600 mil — prêmio reinicia após ganhador de Mauá (SP) no concurso anterior

2 Sorteio às 21h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelo site da Caixa

A Quina 7121 sorteia R$ 600 mil nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h. O valor volta ao patamar inicial depois que uma aposta de Mauá (SP) acertou as cinco dezenas do concurso anterior e levou R$ 1.121.107,61. Escolha seus números entre os 80 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio da Quina 7121 acontece nesta sexta-feira (18 de setembro), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, além da RedeTV! e do app da Caixa.

Como jogar na Quina

Na Quina, você escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 18,00 4.006.669 7 R$ 63,00 1.144.763 8 R$ 168,00 429.286 9 R$ 378,00 190.794

Aposta mínima: R$ 3,00

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio.

Faixas de premiação da Quina

A Quina premia em quatro faixas. Não há valores fixos — todas dependem da arrecadação do concurso:

Acertos Situação 5 acertos Prêmio principal 4 acertos Quadra 3 acertos Terno 2 acertos Duque

A partir de dois números certos (duque) já há premiação na Quina.

Último resultado da Quina

O resultado anterior (Quina 7120, quinta-feira, 17 de setembro):

Números: 12 – 40 – 64 – 66 – 67

Resultado: Não acumulou — uma aposta de Mauá (SP) acertou as cinco dezenas e levou R$ 1.121.107,61.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 7120 17/09 Não acumulou 7119 16/09 Acumulou 7118 15/09 Acumulou 7117 13/09 Não acumulou 7116 12/09 Acumulou 7115 11/09 Acumulou 7114 10/09 Não acumulou 7113 09/09 Acumulou 7112 08/09 Acumulou 7111 06/09 Não acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7121?

O prêmio é de R$ 600 mil, valor de largada após o ganhador do concurso anterior.

Quando é o sorteio da Quina 7121?

O sorteio acontece nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Por que a Quina 7121 não está acumulada?

Porque o concurso anterior teve um ganhador na faixa principal, então a estimativa reinicia no valor padrão.

Até que horas dá para apostar?

As apostas ficam abertas até as 20h desta sexta-feira (18/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de dois números certos (duque) já há premiação na Quina.

Como posso assistir ao sorteio?

A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, às 21h, além da RedeTV! e do app da Caixa.

Como faço para apostar neste concurso?

Veja o guia prático de como apostar nas loterias da Caixa online pelo celular.

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Quina 7121, veja como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago. Prêmios acima de R$ 2.428,80: pagamento somente nas agências da Caixa. Leve documento original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

pagamento somente nas agências da Caixa. Leve documento original de identidade com CPF e o recibo original premiado. Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até dois dias úteis após a apresentação na agência.

pagamento em até dois dias úteis após a apresentação na agência. Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Depois desse período, o valor é destinado ao FIES.

90 dias após o sorteio. Depois desse período, o valor é destinado ao FIES. Informações conforme as regras oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.