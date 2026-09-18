Você abre a geladeira e encontra água acumulada embaixo da gaveta de legumes. A primeira suspeita é um vazamento grave, mas o culpado costuma ser bem menor. O pino de degelo, pequeno orifício na parede traseira do refrigerador, tem a função de direcionar a água do descongelamento até o reservatório sobre o motor. Quando entope com poeira ou resíduos, essa água transborda para dentro.

Qual é a função do pino de degelo na geladeira?

Durante o funcionamento, a geladeira forma gelo na parede traseira do compartimento. Em intervalos regulares, o sistema de degelo automático derrete esse gelo, e a água precisa ser escoada para fora. O pino de degelo é a entrada desse canal de drenagem.

Ele fica na parte traseira interna, geralmente acima ou atrás da gaveta de legumes. A água escorre por um tubo até uma bandeja localizada na parte inferior do aparelho, perto do compressor. Ali, o calor do motor evapora o líquido.

Uma tendência inesperada domina o refrigerador em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando o pino entope?

Poeira, restos de alimentos, gordura e até gelo acumulado podem bloquear a passagem. Sem o escoamento, a água do degelo não tem para onde ir. Ela se acumula na base interna do refrigerador e vaza para a gaveta de legumes.

Os três sinais do entupimento são:

Quais sinais mostram que o pino de degelo está entupido?

O problema nem sempre se manifesta como uma poça visível. Em estágios iniciais, apenas a umidade excessiva na gaveta de legumes denuncia o bloqueio. Com o tempo, a água se acumula e escorre.

Os principais indícios de entupimento no pino são:

Água acumulada no fundo da geladeira ou sob a gaveta de legumes.

Verduras que murcham rapidamente por excesso de umidade.

Manchas de mofo nas paredes internas perto do dreno.

Ruído de gotejamento constante dentro do aparelho.

Refrigeração mais fraca que o normal.

Como limpar o pino de degelo da geladeira?

A limpeza é simples e pode ser feita em casa. Desligue a geladeira da tomada antes de começar. Retire a gaveta de legumes para acessar o orifício sem obstáculos.

Use uma seringa sem agulha ou um conta-gotas para injetar água morna no pino. A água dissolve resíduos leves e ajuda a soltar o que estiver preso. Se o bloqueio persistir, use um passa-fio ou sonda flexível, sem forçar para não danificar o tubo.

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Quando o problema exige assistência técnica?

Se após a limpeza a água continuar acumulando, pode haver obstrução mais profunda ou falha no sistema de degelo. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Bloqueio leve Poeira ou resíduo superficial Umidade na gaveta Limpeza com água morna Bloqueio por gelo Água congelada no canal Gelo visível perto do pino Degelo natural com porta aberta Obstrução profunda Tubo interno bloqueado Água volta após limpeza Chamar assistência técnica

Como evitar que o pino de degelo entupa de novo?

A prevenção é mais fácil que a limpeza. Evite encostar embalagens e alimentos diretamente na parede traseira da geladeira. Isso reduz a chance de resíduos caírem no canal.

Limpe o interior do aparelho periodicamente e verifique o pino a cada troca de estação. A manutenção preventiva do dreno mantém a refrigeração eficiente e evita o vazamento que encharca as verduras. Um pino desobstruído é sinônimo de geladeira seca e alimentos conservados por mais tempo.