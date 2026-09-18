Você abre a geladeira e encontra água acumulada embaixo da gaveta de legumes. A primeira suspeita é um vazamento grave, mas o culpado costuma ser bem menor. O pino de degelo, pequeno orifício na parede traseira do refrigerador, tem a função de direcionar a água do descongelamento até o reservatório sobre o motor. Quando entope com poeira ou resíduos, essa água transborda para dentro.
Qual é a função do pino de degelo na geladeira?
Durante o funcionamento, a geladeira forma gelo na parede traseira do compartimento. Em intervalos regulares, o sistema de degelo automático derrete esse gelo, e a água precisa ser escoada para fora. O pino de degelo é a entrada desse canal de drenagem.
Ele fica na parte traseira interna, geralmente acima ou atrás da gaveta de legumes. A água escorre por um tubo até uma bandeja localizada na parte inferior do aparelho, perto do compressor. Ali, o calor do motor evapora o líquido.
O que acontece quando o pino entope?
Poeira, restos de alimentos, gordura e até gelo acumulado podem bloquear a passagem. Sem o escoamento, a água do degelo não tem para onde ir. Ela se acumula na base interna do refrigerador e vaza para a gaveta de legumes.
Os três sinais do entupimento são:
Quais sinais mostram que o pino de degelo está entupido?
O problema nem sempre se manifesta como uma poça visível. Em estágios iniciais, apenas a umidade excessiva na gaveta de legumes denuncia o bloqueio. Com o tempo, a água se acumula e escorre.
Os principais indícios de entupimento no pino são:
- Água acumulada no fundo da geladeira ou sob a gaveta de legumes.
- Verduras que murcham rapidamente por excesso de umidade.
- Manchas de mofo nas paredes internas perto do dreno.
- Ruído de gotejamento constante dentro do aparelho.
- Refrigeração mais fraca que o normal.
Como limpar o pino de degelo da geladeira?
A limpeza é simples e pode ser feita em casa. Desligue a geladeira da tomada antes de começar. Retire a gaveta de legumes para acessar o orifício sem obstáculos.
Use uma seringa sem agulha ou um conta-gotas para injetar água morna no pino. A água dissolve resíduos leves e ajuda a soltar o que estiver preso. Se o bloqueio persistir, use um passa-fio ou sonda flexível, sem forçar para não danificar o tubo.
Quando o problema exige assistência técnica?
Se após a limpeza a água continuar acumulando, pode haver obstrução mais profunda ou falha no sistema de degelo. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Bloqueio leve Poeira ou resíduo superficial
|Umidade na gaveta
|Limpeza com água morna
|Bloqueio por gelo Água congelada no canal
|Gelo visível perto do pino
|Degelo natural com porta aberta
|Obstrução profunda Tubo interno bloqueado
|Água volta após limpeza
|Chamar assistência técnica
Como evitar que o pino de degelo entupa de novo?
A prevenção é mais fácil que a limpeza. Evite encostar embalagens e alimentos diretamente na parede traseira da geladeira. Isso reduz a chance de resíduos caírem no canal.
Limpe o interior do aparelho periodicamente e verifique o pino a cada troca de estação. A manutenção preventiva do dreno mantém a refrigeração eficiente e evita o vazamento que encharca as verduras. Um pino desobstruído é sinônimo de geladeira seca e alimentos conservados por mais tempo.