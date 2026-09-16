O resultado do Dia de Sorte 1299 saiu nesta quarta-feira (16/09). O rateio completo está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado em breve.
Números sorteados
02 – 08 – 18 – 24 – 28 – 29 – 31 ABRIL
Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h. Prêmio estimado: R$ 300 mil.
O Dia de Sorte acumulou?
7 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 253.505,53;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos: 21 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.708,51;
- 5 acertos: 814 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;
- 4 acertos: 10.680 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;
- Mês da Sorte: 34.603 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
FAQ
Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1299?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio?
Quinta-feira (17/09), concurso 1300.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.