O resultado do Dia de Sorte 1299 saiu nesta quarta-feira (16/09). O rateio completo está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado em breve.

Números sorteados

02 – 08 – 18 – 24 – 28 – 29 – 31 ABRIL

Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h. Prêmio estimado: R$ 300 mil.

O Dia de Sorte acumulou?

7 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 253.505,53;

Ganhadores por faixa

6 acertos: 21 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.708,51;

5 acertos: 814 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;

4 acertos: 10.680 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;

Mês da Sorte: 34.603 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

FAQ

Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1299?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira (17/09), concurso 1300.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.