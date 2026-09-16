O resultado da Lotomania 2976 saiu nesta quarta-feira (16/09). O rateio completo está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado em breve.

Números sorteados

07 – 24 – 95 – 91 – 25 – 79 – 29 – 65 – 41 – 47 – 26 – 78 – 93 – 32 – 53 – 92 – 20 – 49 – 33 – 02

Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h. Prêmio estimado: R$ 2 milhões.

A Lotomania acumulou?

Ninguém conseguiu os 20 acertos, e a premiação acumulou para R$ 2,6 milhões;

Ganhadores por faixa

19 acertos: 3 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 60.933,41;

18 acertos: 39 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.929,49;

17 acertos: 438 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 260,84;

16 acertos: 2.676 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 42,69;

15 acertos: 11.854 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 9,63;

0 acertos: não houve aposta ganhadora.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 2974 11/09 03-07-10-13-20-23-26-29-31-37-42-46-47-58-59-61-73-79-92-95 2973 09/09 04-08-10-19-24-28-36-43-49-71-72-76-79-80-89-91-92-95-96-97

FAQ

Quais foram os números sorteados na Lotomania 2976?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio?

Sexta-feira (18/09), concurso 2977.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.