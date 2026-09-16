O resultado da Lotomania 2976 saiu nesta quarta-feira (16/09). O rateio completo está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado em breve.
Números sorteados
07 – 24 – 95 – 91 – 25 – 79 – 29 – 65 – 41 – 47 – 26 – 78 – 93 – 32 – 53 – 92 – 20 – 49 – 33 – 02
Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h. Prêmio estimado: R$ 2 milhões.
A Lotomania acumulou?
Ninguém conseguiu os 20 acertos, e a premiação acumulou para R$ 2,6 milhões;
Ganhadores por faixa
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 60.933,41;
- 18 acertos: 39 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.929,49;
- 17 acertos: 438 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 260,84;
- 16 acertos: 2.676 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 42,69;
- 15 acertos: 11.854 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 9,63;
- 0 acertos: não houve aposta ganhadora.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|2974
|11/09
|03-07-10-13-20-23-26-29-31-37-42-46-47-58-59-61-73-79-92-95
|2973
|09/09
|04-08-10-19-24-28-36-43-49-71-72-76-79-80-89-91-92-95-96-97
FAQ
Quais foram os números sorteados na Lotomania 2976?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio?
Sexta-feira (18/09), concurso 2977.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.