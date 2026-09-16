O resultado da Dupla Sena 3009 saiu nesta quarta-feira (16/09). O rateio completo está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado em breve.
Números sorteados
12 – 42 – 31 – 01 – 13 – 04
21 – 05 – 01 – 26 – 27 – 25
Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h. Prêmio estimado: R$ 4,1 milhões (1º sorteio).
A Dupla Sena acumulou?
Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 4,4 milhões;
Ganhadores por faixa
1º sorteio:
- Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 4,4 milhões;
- 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.492,81;
- 4 acertos: 584 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 127,06;
- 3 acertos: 11.061 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,35.
2º sorteio:
- Ninguém conseguiu os 6 acertos;
- 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3.437,37;
- 4 acertos: 563 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 131,80;
- 3 acertos: 11.096 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,34;
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|1º sorteio
|2º sorteio
|3007
|11/09
|10-24-26-31-32-48
|09-23-32-33-39-48
|3006
|09/09
|06-10-18-23-28-33
|02-04-07-19-25-49
FAQ
Quais foram os números sorteados na Dupla Sena 3009?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio?
Sexta-feira (18/09), concurso 3010.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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