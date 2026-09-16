O resultado da +Milionária 390 saiu nesta quarta-feira (16/09). A faixa principal está sem vencedor há 96 concursos seguidos — se ninguém acertar hoje, a sequência vai a 97. O rateio completo está sendo apurado pela Caixa e será divulgado em breve.
Números sorteados
37 – 49 – 02 – 28 – 17 – 46
1 e 3
Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h. Prêmio estimado: R$ 95 milhões.
A +Milionária acumulou?
Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 96 milhões;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve aposta ganhadora;
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 160.750,37;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 35 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 4.082,55;
- 4 acertos + 2 trevos: 106 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.444,29;
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.510 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 101,38;
- 3 acertos + 2 trevos: 1.506 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 50;
- 3 acertos + 1 trevo: 13.351 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 24;
- 2 acertos + 2 trevos: 11.374 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12;
- 2 acertos + 1 trevo: 97.398 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas
|Trevos
|389
|13/09
|02-14-17-21-42-46
|4-6
|388
|09/09
|11-17-21-23-34-41
|3-5
FAQ
Quais foram os números e trevos sorteados na +Milionária 390?
A confirmar.
Há quanto tempo a faixa principal não sai?
96 concursos, desde outubro de 2025.
Quando é o próximo sorteio?
Sábado (19/09), concurso 391.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.