O resultado da +Milionária 390 saiu nesta quarta-feira (16/09). A faixa principal está sem vencedor há 96 concursos seguidos — se ninguém acertar hoje, a sequência vai a 97. O rateio completo está sendo apurado pela Caixa e será divulgado em breve.

Números sorteados

37 – 49 – 02 – 28 – 17 – 46

1 e 3

Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h. Prêmio estimado: R$ 95 milhões.

A +Milionária acumulou?

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 96 milhões;

Ganhadores por faixa

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve aposta ganhadora;

5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 160.750,37;

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 35 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 4.082,55;

4 acertos + 2 trevos: 106 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.444,29;

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.510 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 101,38;

3 acertos + 2 trevos: 1.506 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 50;

3 acertos + 1 trevo: 13.351 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 24;

2 acertos + 2 trevos: 11.374 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12;

2 acertos + 1 trevo: 97.398 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas Trevos 389 13/09 02-14-17-21-42-46 4-6 388 09/09 11-17-21-23-34-41 3-5

FAQ

Quais foram os números e trevos sorteados na +Milionária 390?

A confirmar.

Há quanto tempo a faixa principal não sai?

96 concursos, desde outubro de 2025.

Quando é o próximo sorteio?

Sábado (19/09), concurso 391.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.