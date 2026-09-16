O resultado da Super Sete 899 saiu nesta quarta-feira (16/09). O prêmio de R$ 8,1 milhões já é o maior colocado em jogo na história da modalidade, superando os R$ 6,6 milhões pagos em 2022. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
Números sorteados
5 – 0 – 0 – 5 – 1 – 0 – 2
Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h.
A Super Sete acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 8,3 milhões;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 58.913,14;
- 5 acertos: 63 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.335,89;
- 4 acertos: 1.253 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 67,16;
- 3 acertos: 10.600 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Números por coluna
|898
|14/09
|7-8-3-9-8-1-6
|897
|11/09
|1-1-4-6-8-7-6
FAQ
Quais foram os números sorteados na Super Sete 899?
A confirmar.
Este é o maior prêmio da história da Super Sete?
Sim, se sair — já supera o recorde de R$ 6,6 milhões de 2022, mesmo antes do rateio.
Quando é o próximo sorteio?
Sexta-feira (18/09), concurso 900.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.