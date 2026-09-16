O resultado da Super Sete 899 saiu nesta quarta-feira (16/09). O prêmio de R$ 8,1 milhões já é o maior colocado em jogo na história da modalidade, superando os R$ 6,6 milhões pagos em 2022. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

Números sorteados

5 – 0 – 0 – 5 – 1 – 0 – 2

Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h.

A Super Sete acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 8,3 milhões;

Ganhadores por faixa

6 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 58.913,14;

5 acertos: 63 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.335,89;

4 acertos: 1.253 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 67,16;

3 acertos: 10.600 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Números por coluna 898 14/09 7-8-3-9-8-1-6 897 11/09 1-1-4-6-8-7-6

FAQ

Quais foram os números sorteados na Super Sete 899?

A confirmar.

Este é o maior prêmio da história da Super Sete?

Sim, se sair — já supera o recorde de R$ 6,6 milhões de 2022, mesmo antes do rateio.

Quando é o próximo sorteio?

Sexta-feira (18/09), concurso 900.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.