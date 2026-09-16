O resultado da Lotofácil 3781 saiu nesta quarta-feira (16/09). É o primeiro concurso regular desde o retorno da Lotofácil da Independência, que pagou R$ 4.488.579,00 a cada uma das 72 apostas vencedoras ontem. O rateio completo está sendo apurado pela Caixa e será divulgado em breve.

Números sorteados

19 – 16 – 03 – 08 – 05 – 06 – 13 – 09 – 11 – 12 – 25 – 21 – 07 – 22 – 24

Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h. Prêmio estimado: R$ 2 milhões.

A Lotofácil acumulou?

Ninguém conseguiu os 15 acertos, e a premiação acumulou para R$ 5 milhões;

Ganhadores por faixa

14 acertos: 159 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.815,85;

13 acertos: 5.732 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 35;

12 acertos: 76.882 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 14;

11 acertos: 416.831 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 7.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 3780* 15/09 01-02-03-04-05-06-07-12-15-16-17-19-21-22-23 3779 03/09 03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25 3778 02/09 01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22

*Concurso 3780 foi a edição especial Lotofácil da Independência.

FAQ

Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3781?

A confirmar — assim que a Caixa divulgar, atualizamos aqui.

O prêmio acumulou?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira (17/09), concurso 3782.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.