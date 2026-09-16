O ciclo reiniciou: uma aposta do interior de São Paulo faturou sozinha R$ 34.072.521,02 no concurso 7118 de ontem, encerrando 19 sorteios de acúmulo. Hoje o prêmio volta ao patamar inicial.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|7119
|Horário
|21h
|Prêmio estimado
|R$ 600 mil
|Situação
|Início de ciclo (sem acúmulo)
|Aposta mínima
|R$ 3,00
|Encerramento das apostas
|20h
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|7118
|15/09
|01-03-10-11-70
|7117
|14/09
|37-40-44-54-63
|7116
|13/09
|09-16-47-72-78
|7115
|11/09
|12-43-61-67-74
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências. Prazo de 90 dias corridos.
FAQ
Por que o prêmio caiu de R$ 35 milhões para R$ 600 mil?
O concurso 7118 teve ganhador único da faixa principal, reiniciando o ciclo.
Que horas sai o resultado hoje?
21h.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.
Tags: quina, quina-7119, loterias-caixa, resultado-loteria
3) LOTOMANIA 2976
Slug:
resultado-lotomania-2976-numeros-sorteados-16-09
Meta description: Saiu o resultado da Lotomania 2976 desta quarta (16/09): veja as 20 dezenas e o prêmio estimado em R$ 2 milhões.
H1: Lotomania 2976 sorteia R$ 2 milhões hoje (16/09) — veja como apostar
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|2976
|Horário
|21h
|Prêmio estimado
|R$ 2 milhões
|Aposta mínima
|R$ 3,00
|Encerramento das apostas
|20h
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|2974
|11/09
|03-07-10-13-20-23-26-29-31-37-42-46-47-58-59-61-73-79-92-95
|2973
|09/09
|04-08-10-19-24-28-36-43-49-71-72-76-79-80-89-91-92-95-96-97
|2972
|04/09
|06-10-16-17-21-31-33-35-38-41-45-51-52-76-77-84-89-92-94-97
Concurso 2975 (14/09) foi sorteado, mas o resultado ainda não está confirmado por 2+ fontes cruzadas — omitido por segurança.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências. Prazo de 90 dias corridos.
FAQ
Que horas sai o resultado hoje?
21h.
Até que horas posso apostar?
20h.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.