O ciclo reiniciou: uma aposta do interior de São Paulo faturou sozinha R$ 34.072.521,02 no concurso 7118 de ontem, encerrando 19 sorteios de acúmulo. Hoje o prêmio volta ao patamar inicial.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 7119 Horário 21h Prêmio estimado R$ 600 mil Situação Início de ciclo (sem acúmulo) Aposta mínima R$ 3,00 Encerramento das apostas 20h

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 7118 15/09 01-03-10-11-70 7117 14/09 37-40-44-54-63 7116 13/09 09-16-47-72-78 7115 11/09 12-43-61-67-74

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências. Prazo de 90 dias corridos.

FAQ

Por que o prêmio caiu de R$ 35 milhões para R$ 600 mil?

O concurso 7118 teve ganhador único da faixa principal, reiniciando o ciclo.

Que horas sai o resultado hoje?

21h.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.

Tags: quina, quina-7119, loterias-caixa, resultado-loteria

3) LOTOMANIA 2976

Slug: resultado-lotomania-2976-numeros-sorteados-16-09

Meta description: Saiu o resultado da Lotomania 2976 desta quarta (16/09): veja as 20 dezenas e o prêmio estimado em R$ 2 milhões.

H1: Lotomania 2976 sorteia R$ 2 milhões hoje (16/09) — veja como apostar

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 2976 Horário 21h Prêmio estimado R$ 2 milhões Aposta mínima R$ 3,00 Encerramento das apostas 20h

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 2974 11/09 03-07-10-13-20-23-26-29-31-37-42-46-47-58-59-61-73-79-92-95 2973 09/09 04-08-10-19-24-28-36-43-49-71-72-76-79-80-89-91-92-95-96-97 2972 04/09 06-10-16-17-21-31-33-35-38-41-45-51-52-76-77-84-89-92-94-97

Concurso 2975 (14/09) foi sorteado, mas o resultado ainda não está confirmado por 2+ fontes cruzadas — omitido por segurança.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências. Prazo de 90 dias corridos.

FAQ

Que horas sai o resultado hoje?

21h.

Até que horas posso apostar?

20h.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.