A Lotofácil retoma a rotina normal depois da Lotofácil da Independência, que pagou R$ 300 milhões ontem para 72 apostas. Volta também a possibilidade de acúmulo, que não existe na edição especial: se ninguém acertar as 15 dezenas hoje, o prêmio segue para o concurso de amanhã.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3781 Data Quarta-feira, 16/09/2026 Horário 21h (Brasília) Prêmio estimado R$ 2 milhões Situação Início de ciclo regular (sem acúmulo) Aposta mínima R$ 3,50 (15 dezenas) Encerramento das apostas 20h de hoje

Como apostar

O apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Faixas premiadas: 11, 12, 13, 14 e 15 acertos. Apostas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Últimos 10 resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 3780* 15/09 01-02-03-04-05-06-07-12-15-16-17-19-21-22-23 3779 03/09 03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25 3778 02/09 01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22 3777 01/09 03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25 3776 31/08 03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25 3775 30/08 01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25 3774 28/08 01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24 3773 27/08 03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25 3772 26/08 03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25 3769 23/08 01-02-03-04-05-09-10-11-15-16-17-21-23-24-25

*Concurso 3780 foi a edição especial Lotofácil da Independência (não conta para a sequência regular de acúmulo).

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências. Prazo de 90 dias corridos.

FAQ

Qual é o prêmio da Lotofácil 3781?

Estimado em R$ 2 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

21h.

Até que horas posso apostar?

20h de hoje.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.