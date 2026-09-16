A Lotofácil retoma a rotina normal depois da Lotofácil da Independência, que pagou R$ 300 milhões ontem para 72 apostas. Volta também a possibilidade de acúmulo, que não existe na edição especial: se ninguém acertar as 15 dezenas hoje, o prêmio segue para o concurso de amanhã.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|3781
|Data
|Quarta-feira, 16/09/2026
|Horário
|21h (Brasília)
|Prêmio estimado
|R$ 2 milhões
|Situação
|Início de ciclo regular (sem acúmulo)
|Aposta mínima
|R$ 3,50 (15 dezenas)
|Encerramento das apostas
|20h de hoje
Como apostar
O apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Faixas premiadas: 11, 12, 13, 14 e 15 acertos. Apostas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Últimos 10 resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3780*
|15/09
|01-02-03-04-05-06-07-12-15-16-17-19-21-22-23
|3779
|03/09
|03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25
|3778
|02/09
|01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22
|3777
|01/09
|03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25
|3776
|31/08
|03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25
|3775
|30/08
|01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25
|3774
|28/08
|01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24
|3773
|27/08
|03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25
|3772
|26/08
|03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25
|3769
|23/08
|01-02-03-04-05-09-10-11-15-16-17-21-23-24-25
*Concurso 3780 foi a edição especial Lotofácil da Independência (não conta para a sequência regular de acúmulo).
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências. Prazo de 90 dias corridos.
FAQ
Qual é o prêmio da Lotofácil 3781?
Estimado em R$ 2 milhões.
Que horas sai o resultado hoje?
21h.
Até que horas posso apostar?
20h de hoje.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.