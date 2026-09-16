Já são 96 concursos seguidos sem vencedor da faixa principal — desde o pagamento recorde de R$ 86.645.283,09 para duas apostas de Santa Maria de Jetibá (ES), em outubro de 2025. Se ninguém acertar hoje, a sequência vai a 97.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 390 Horário 21h Prêmio estimado R$ 95 milhões Situação Acumulado (96 concursos sem vencedor) Aposta mínima R$ 6,00 (6 números + 2 trevos) Encerramento das apostas 20h

Como apostar

O jogador marca de 6 a 12 números entre 50 disponíveis, e 2 trevos entre 6 opções.

Item Valor Aposta mínima R$ 6,00 Aposta máxima (12 números, 6 trevos) R$ 83.160,00 Chance na aposta mínima 1 em 238.360.500

Faixas de premiação

No concurso 389, uma aposta com 5 números + 2 trevos recebeu R$ 354.262,49, e 18 apostas com 5 números + 1 ou nenhum trevo ganharam R$ 8.747,23 cada.

Faixa Situação (concurso 389) 6 + 2 trevos Acumulado 5 + 2 trevos 1 aposta — R$ 354.262,49 5 + 1 ou 0 trevo 18 apostas — R$ 8.747,23 cada

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas Trevos 389 13/09 02-14-17-21-42-46 4-6 388 09/09 11-17-21-23-34-41 3-5

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências. Prazo de 90 dias corridos.

FAQ

Que horas sai o resultado hoje?

21h.

Até que horas posso apostar?

20h.

Há quanto tempo a +Milionária não paga a faixa principal?

96 concursos seguidos, desde outubro de 2025.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.