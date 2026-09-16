Já são 96 concursos seguidos sem vencedor da faixa principal — desde o pagamento recorde de R$ 86.645.283,09 para duas apostas de Santa Maria de Jetibá (ES), em outubro de 2025. Se ninguém acertar hoje, a sequência vai a 97.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|390
|Horário
|21h
|Prêmio estimado
|R$ 95 milhões
|Situação
|Acumulado (96 concursos sem vencedor)
|Aposta mínima
|R$ 6,00 (6 números + 2 trevos)
|Encerramento das apostas
|20h
Como apostar
O jogador marca de 6 a 12 números entre 50 disponíveis, e 2 trevos entre 6 opções.
|Item
|Valor
|Aposta mínima
|R$ 6,00
|Aposta máxima (12 números, 6 trevos)
|R$ 83.160,00
|Chance na aposta mínima
|1 em 238.360.500
Faixas de premiação
No concurso 389, uma aposta com 5 números + 2 trevos recebeu R$ 354.262,49, e 18 apostas com 5 números + 1 ou nenhum trevo ganharam R$ 8.747,23 cada.
|Faixa
|Situação (concurso 389)
|6 + 2 trevos
|Acumulado
|5 + 2 trevos
|1 aposta — R$ 354.262,49
|5 + 1 ou 0 trevo
|18 apostas — R$ 8.747,23 cada
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas
|Trevos
|389
|13/09
|02-14-17-21-42-46
|4-6
|388
|09/09
|11-17-21-23-34-41
|3-5
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências. Prazo de 90 dias corridos.
FAQ
Que horas sai o resultado hoje?
21h.
Até que horas posso apostar?
20h.
Há quanto tempo a +Milionária não paga a faixa principal?
96 concursos seguidos, desde outubro de 2025.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.