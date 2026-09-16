Uma única aposta feita em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, cravou cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena 3058, na noite desta terça-feira (15). O jogo, simples e de R$ 6, foi registrado na lotérica Zebrinha da Sorte e rendeu R$ 53.305,58 ao apostador.

Ninguém levou o prêmio principal

Nenhuma aposta no país acertou as seis dezenas do concurso, então o prêmio principal segue acumulado — agora em R$ 102 milhões para o sorteio de quinta-feira (17).

Números sorteados

14 – 23 – 53 – 56 – 57 – 60

Como ficou o rateio

Faixa Acertos Ganhadores Prêmio individual Sena 6 Nenhum Acumulou Quina 5 49 apostas (uma delas em Ponta Grossa) R$ 53.305,58 Quadra 4 3.632 apostas R$ 1.185,42

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena tem sorteios às terças, quintas e domingos. A aposta mínima, com 6 números entre os 60 disponíveis, custa R$ 6,00. É preciso ter 18 anos ou mais para apostar, em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos a partir do sorteio.

FAQ

Quantas apostas acertaram a quina no Brasil?

49, uma delas em Ponta Grossa (PR).

O prêmio principal acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o valor sobe para R$ 102 milhões.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira (17), concurso 3059.

Resultado atualizado com base em dados divulgados pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.