Um bolão registrado presencialmente na Predileta Loterias, em Campinas, está entre as apostas que dividiram o prêmio da Lotofácil da Independência 2026, sorteada na noite de terça-feira (15). O jogo tinha 16 números marcados e foi dividido em 12 cotas — cada cota recebe uma fração proporcional do prêmio total de R$ 4.488.579,00.
Números sorteados
01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23
72 apostas dividiram os R$ 300 milhões
No total, 72 apostas em todo o país acertaram as 15 dezenas do concurso 3780 e vão receber R$ 4.488.579,00 cada — o valor não muda entre elas porque a Lotofácil da Independência não acumula: o prêmio é sempre dividido igualmente entre quem acerta o máximo de números possível.
Rateio completo
|Faixa
|Acertos
|Ganhadores
|Prêmio individual
|Principal
|15
|72 apostas
|R$ 4.488.579,00
|Secundária
|14
|8.978 apostas
|R$ 2.762,74
|Secundária
|13
|290.866 apostas
|R$ 17,50
|Secundária
|12
|3.465.636 apostas
|R$ 7,00
|Secundária
|11
|19.323.208 apostas
|R$ 3,50
Como funciona um bolão na Lotofácil
Ao apostar em grupo, o prêmio total é dividido pelo número de cotas registradas no bolão — não pelo valor da aposta individual de cada participante. No caso de Campinas, as 12 cotas dividem entre si o valor total de R$ 4.488.579,00.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e o comprovante original — de cota, no caso de bolão. Prazo de 90 dias corridos a partir do sorteio.
FAQ
Quantas apostas dividiram o prêmio da Lotofácil da Independência?
72, em todo o país.
Por que todas receberam o mesmo valor?
Porque o concurso não acumula: o prêmio principal é sempre dividido igualmente entre os acertadores das 15 dezenas.
Como funciona o pagamento de um bolão?
O valor total do prêmio é dividido pelo número de cotas do bolão, não pelo valor pago por cada cotista.
Resultado atualizado com base em dados divulgados pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.