Um bolão registrado presencialmente na Predileta Loterias, em Campinas, está entre as apostas que dividiram o prêmio da Lotofácil da Independência 2026, sorteada na noite de terça-feira (15). O jogo tinha 16 números marcados e foi dividido em 12 cotas — cada cota recebe uma fração proporcional do prêmio total de R$ 4.488.579,00.

Números sorteados

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23

72 apostas dividiram os R$ 300 milhões

No total, 72 apostas em todo o país acertaram as 15 dezenas do concurso 3780 e vão receber R$ 4.488.579,00 cada — o valor não muda entre elas porque a Lotofácil da Independência não acumula: o prêmio é sempre dividido igualmente entre quem acerta o máximo de números possível.

Rateio completo

Faixa Acertos Ganhadores Prêmio individual Principal 15 72 apostas R$ 4.488.579,00 Secundária 14 8.978 apostas R$ 2.762,74 Secundária 13 290.866 apostas R$ 17,50 Secundária 12 3.465.636 apostas R$ 7,00 Secundária 11 19.323.208 apostas R$ 3,50

Como funciona um bolão na Lotofácil

Ao apostar em grupo, o prêmio total é dividido pelo número de cotas registradas no bolão — não pelo valor da aposta individual de cada participante. No caso de Campinas, as 12 cotas dividem entre si o valor total de R$ 4.488.579,00.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e o comprovante original — de cota, no caso de bolão. Prazo de 90 dias corridos a partir do sorteio.

FAQ

Quantas apostas dividiram o prêmio da Lotofácil da Independência?

72, em todo o país.

Por que todas receberam o mesmo valor?

Porque o concurso não acumula: o prêmio principal é sempre dividido igualmente entre os acertadores das 15 dezenas.

Como funciona o pagamento de um bolão?

O valor total do prêmio é dividido pelo número de cotas do bolão, não pelo valor pago por cada cotista.

Resultado atualizado com base em dados divulgados pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.