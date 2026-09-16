Uma aposta simples feita por canal digital em Santo Anastácio, no interior de São Paulo, foi a única do país a acertar as cinco dezenas da Quina 7118, sorteada nesta terça-feira (15). O jogo não usou Teimosinha e vai render R$ 34.072.521,02 ao apostador.
Números sorteados
01 – 03 – 10 – 11 – 70
Como ficou o rateio
|Faixa
|Acertos
|Ganhadores
|Prêmio individual
|Quina
|5
|1 aposta (Santo Anastácio/SP)
|R$ 34.072.521,02
|Quadra
|4
|280 apostas
|R$ 2.440,48
|Terno
|3
|10.699 apostas
|R$ 60,82
|Duque
|2
|180.773 apostas
|R$ 3,60
O prêmio de hoje reinicia o ciclo
Com o pagamento da faixa principal, a Quina encerra uma sequência de 19 concursos acumulados. O próximo sorteio, o 7119, volta ao patamar inicial e tem prêmio estimado em R$ 600 mil.
Como jogar na Quina
A aposta mínima, com 5 números entre os 80 disponíveis, custa R$ 3,00. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo site e aplicativo das Loterias Caixa.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original — valores acima de R$ 10.000 saem em até 2 dias úteis. Prazo de 90 dias corridos.
FAQ
Quantas apostas acertaram as cinco dezenas?
Apenas uma, feita por canal digital em Santo Anastácio (SP).
A aposta usou Teimosinha?
Não, foi uma aposta simples registrada uma única vez.
Qual é o prêmio do próximo concurso?
R$ 600 mil, já que o ciclo de acúmulo foi reiniciado.
Resultado atualizado com base em dados divulgados pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.