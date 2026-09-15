A Timemania 2442 sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 14 milhões. As dezenas e o Time do Coração são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
Números sorteados
26 – 40 – 42 – 47 – 58 – 75 – 80
Time do Coração: BRASILIENSE/DF
Caixa Econômica Federal, sorteio das 21h, Espaço da Sorte (SP).
A Timemania acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 14,3 milhões;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos: não houve aposta ganhadora;
- 5 acertos: 94 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.005,24;
- 4 acertos: 2.040 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,50;
- 3 acertos: 20.152 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50;
- Time do Coração: 5.127 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8,50.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
FAQ
Quais foram os números sorteados na Timemania 2442?
26, 40, 42, 47, 58, 75 e 80.
Qual foi o Time do Coração sorteado?
Brasiliense, do Distrito Federal.
Houve ganhador da faixa principal?
A confirmar.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.
Tags: timemania, timemania-2442, loterias-caixa, resultado-loteria, time-do-coracao
⚠️ PENDENTE: rateio completo (ganhadores e valores por faixa) — aguardando divulgação oficial.
4) DIA DE SORTE 1298 — RESULTADO
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Meta description: Resultado do Dia de Sorte 1298 de hoje (15/09): veja as dezenas sorteadas, o Mês da Sorte e o prêmio estimado.
H1: Resultado do Dia de Sorte 1298 de hoje (15/09): veja os números sorteados e o Mês da Sorte
Números sorteados
02 – 08 – 18 – 24 – 28 – 29 – 31
Mês da Sorte: Outubro
Caixa Econômica Federal, sorteio das 21h, Espaço da Sorte (SP).
O Dia de Sorte acumulou?
A confirmar — o rateio completo ainda não foi divulgado.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Acertos
|Situação
|Principal
|7
|A confirmar
|Secundária
|4, 5 ou 6
|A confirmar
|Mês da Sorte
|Outubro
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
FAQ
Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1298?
02, 08, 18, 24, 28, 29 e 31.
Qual foi o Mês da Sorte?
Outubro.
Houve ganhador da faixa principal?
A confirmar.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.