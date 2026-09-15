A Timemania 2442 sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 14 milhões. As dezenas e o Time do Coração são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

Números sorteados

26 – 40 – 42 – 47 – 58 – 75 – 80

Time do Coração: BRASILIENSE/DF

Números sorteados da Timemania 2442 — resultado de hoje



Caixa Econômica Federal, sorteio das 21h, Espaço da Sorte (SP).

A Timemania acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 14,3 milhões;

Ganhadores por faixa

6 acertos: não houve aposta ganhadora;

5 acertos: 94 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.005,24;

4 acertos: 2.040 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,50;

3 acertos: 20.152 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50;

Time do Coração: 5.127 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8,50.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

FAQ

Quais foram os números sorteados na Timemania 2442?

26, 40, 42, 47, 58, 75 e 80.

Qual foi o Time do Coração sorteado?

Brasiliense, do Distrito Federal.

Houve ganhador da faixa principal?

A confirmar.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.

Tags: timemania, timemania-2442, loterias-caixa, resultado-loteria, time-do-coracao

⚠️ PENDENTE: rateio completo (ganhadores e valores por faixa) — aguardando divulgação oficial.

4) DIA DE SORTE 1298 — RESULTADO

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Meta description: Resultado do Dia de Sorte 1298 de hoje (15/09): veja as dezenas sorteadas, o Mês da Sorte e o prêmio estimado.

H1: Resultado do Dia de Sorte 1298 de hoje (15/09): veja os números sorteados e o Mês da Sorte

Números sorteados

02 – 08 – 18 – 24 – 28 – 29 – 31

Mês da Sorte: Outubro

Caixa Econômica Federal, sorteio das 21h, Espaço da Sorte (SP).

O Dia de Sorte acumulou?

A confirmar — o rateio completo ainda não foi divulgado.

Ganhadores por faixa

Faixa Acertos Situação Principal 7 A confirmar Secundária 4, 5 ou 6 A confirmar Mês da Sorte Outubro A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

FAQ

Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1298?

02, 08, 18, 24, 28, 29 e 31.

Qual foi o Mês da Sorte?

Outubro.

Houve ganhador da faixa principal?

A confirmar.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.