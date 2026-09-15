A Mega-Sena 3058 sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 95 milhões. As dezenas sorteadas são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje

Nove concursos seguidos sem ninguém cravar a sena — essa é a sequência que empurrou o prêmio até os R$ 95 milhões de hoje. O concurso 3057, sorteado no domingo, terminou sem vencedor da faixa principal, mas pagou R$ 31.872,72 para cada uma das 86 apostas que fizeram a quina e R$ 863,24 para as 5.234 apostas com quadra.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3058 Data Terça-feira, 15/09/2026 Horário 21h (Brasília) Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 95 milhões Situação Acumulado (9 concursos sem vencedor) Aposta mínima R$ 6,00 (6 dezenas) Encerramento das apostas 20h de hoje

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo G1. Para acompanhar a extração em tempo real, acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como apostar

O apostador escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 6,00.

Dezenas marcadas Preço da aposta Chance de acertar as 6 6 R$ 6,00 1 em 50.063.860 7 R$ 42,00 1 em 7.151.980 10 R$ 2.520,00 1 em 635.376 15 R$ 315.000,00 1 em 10.003

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

Todas as faixas são variáveis, sem valor fixo — dependem da arrecadação e do número de ganhadores. No concurso 3057, a quina pagou R$ 31.872,72 e a quadra R$ 863,24.

Faixa Acertos Situação hoje Sena 6 Acumulada — sai só com 6 acertos Quina 5 Sempre premia Quadra 4 Sempre premia

Por que este concurso está atrativo?

Nove acumulações seguidas é uma sequência longa até para a Mega-Sena. Isso significa que o prêmio de hoje já é quase 40% maior do que era há duas semanas — e cada rodada sem vencedor empurra o valor ainda mais para cima.

Últimos 10 resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 3057 13/09 02-04-16-21-48-53 3056 10/09 14-21-25-40-51-56 3055 08/09 01-11-36-43-48-49 3054 06/09 08-17-24-43-47-58 3053 03/09 01-13-25-35-39-51 3052 01/09 16-30-40-47-48-60 3051 30/08 11-15-20-21-38-48 3050 27/08 11-14-30-38-49-55 3049 25/08 06-13-36-43-53-55 3048 23/08 02-06-27-39-44-50

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, o resgate é feito em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa. Acima disso, apenas em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos a partir do sorteio.

Para regras e histórico completo, consulte a página oficial da Mega-Sena na Caixa.

FAQ

Como faço para apostar neste concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3058?

Estimado em R$ 95 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h.

Até que horas posso apostar?

As apostas encerram às 20h de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de 4 acertos (quadra) já há premiação.

O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?

O prêmio acumula para o concurso 3059, na quinta-feira (17/09).

Posso apostar pela internet?

Sim, pelo Loterias Online da Caixa.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.