A Mega-Sena 3058 sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 95 milhões. As dezenas sorteadas são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
O que está em jogo hoje
Nove concursos seguidos sem ninguém cravar a sena — essa é a sequência que empurrou o prêmio até os R$ 95 milhões de hoje. O concurso 3057, sorteado no domingo, terminou sem vencedor da faixa principal, mas pagou R$ 31.872,72 para cada uma das 86 apostas que fizeram a quina e R$ 863,24 para as 5.234 apostas com quadra.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|3058
|Data
|Terça-feira, 15/09/2026
|Horário
|21h (Brasília)
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 95 milhões
|Situação
|Acumulado (9 concursos sem vencedor)
|Aposta mínima
|R$ 6,00 (6 dezenas)
|Encerramento das apostas
|20h de hoje
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo G1. Para acompanhar a extração em tempo real, acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.
Como apostar
O apostador escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 6,00.
|Dezenas marcadas
|Preço da aposta
|Chance de acertar as 6
|6
|R$ 6,00
|1 em 50.063.860
|7
|R$ 42,00
|1 em 7.151.980
|10
|R$ 2.520,00
|1 em 635.376
|15
|R$ 315.000,00
|1 em 10.003
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Faixas de premiação
Todas as faixas são variáveis, sem valor fixo — dependem da arrecadação e do número de ganhadores. No concurso 3057, a quina pagou R$ 31.872,72 e a quadra R$ 863,24.
|Faixa
|Acertos
|Situação hoje
|Sena
|6
|Acumulada — sai só com 6 acertos
|Quina
|5
|Sempre premia
|Quadra
|4
|Sempre premia
Por que este concurso está atrativo?
Nove acumulações seguidas é uma sequência longa até para a Mega-Sena. Isso significa que o prêmio de hoje já é quase 40% maior do que era há duas semanas — e cada rodada sem vencedor empurra o valor ainda mais para cima.
Últimos 10 resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3057
|13/09
|02-04-16-21-48-53
|3056
|10/09
|14-21-25-40-51-56
|3055
|08/09
|01-11-36-43-48-49
|3054
|06/09
|08-17-24-43-47-58
|3053
|03/09
|01-13-25-35-39-51
|3052
|01/09
|16-30-40-47-48-60
|3051
|30/08
|11-15-20-21-38-48
|3050
|27/08
|11-14-30-38-49-55
|3049
|25/08
|06-13-36-43-53-55
|3048
|23/08
|02-06-27-39-44-50
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, o resgate é feito em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa. Acima disso, apenas em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos a partir do sorteio.
Para regras e histórico completo, consulte a página oficial da Mega-Sena na Caixa.
FAQ
Como faço para apostar neste concurso?
Em qualquer lotérica credenciada ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3058?
Estimado em R$ 95 milhões.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 21h.
Até que horas posso apostar?
As apostas encerram às 20h de hoje.
Quantos acertos garantem prêmio?
A partir de 4 acertos (quadra) já há premiação.
O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?
O prêmio acumula para o concurso 3059, na quinta-feira (17/09).
Posso apostar pela internet?
Sim, pelo Loterias Online da Caixa.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.