O Dia de Sorte 1298 sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 100 mil. As dezenas e o Mês da Sorte são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje

O valor caiu bastante em relação aos dias anteriores — sinal de que o concurso 1297, sorteado ontem, teve ganhador na faixa principal, reiniciando o ciclo de acúmulo do zero.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 1298 Data Terça-feira, 15/09/2026 Horário 21h (Brasília) Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 100 mil Situação Início de novo ciclo (sem acúmulo) Aposta mínima R$ 2,50 (7 dezenas) Encerramento das apostas 20h de hoje

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo G1. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como apostar

O apostador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e marca um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.

Dezenas marcadas Preço da aposta 7 R$ 2,50 8 R$ 20,00

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

Faixas para 4, 5, 6 e 7 acertos, além da faixa própria do Mês da Sorte. No concurso 1296, a faixa do Mês da Sorte pagou R$ 2,50 para cada uma das 62.309 apostas ganhadoras.

Faixa Acertos Situação hoje Principal 7 Início de ciclo Secundária 4, 5 ou 6 Sempre premia Mês da Sorte Acerto do mês Sempre premia

Por que este concurso está atrativo?

Com o prêmio reiniciado em valor baixo, o Dia de Sorte tende a crescer rápido nos próximos dias — é o momento em que o custo-benefício de apostar cedo no novo ciclo costuma chamar atenção de quem acompanha o histórico da modalidade.

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1296 13/09 02-08-11-14-16-21-30 Dezembro 1295 11/09 10-12-14-15-24-27-31 Outubro 1293 09/09 06-11-12-14-22-26-28 Novembro 1292 08/09 01-06-09-11-12-22-26 Maio 1291 06/09 04-06-11-13-19-21-27 Abril

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Para regras completas, veja a página oficial do Dia de Sorte na Caixa.

FAQ

Como faço para apostar neste concurso?

Em qualquer lotérica ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1298?

Estimado em R$ 100 mil.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h.

Até que horas posso apostar?

As apostas encerram às 20h de hoje.

Por que o prêmio caiu tanto em relação a ontem?

O concurso 1297 teve ganhador na faixa principal, reiniciando o ciclo de acúmulo.

O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?

O prêmio acumula para o concurso 1299, na quarta-feira (16/09).

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.