O Dia de Sorte 1298 sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 100 mil. As dezenas e o Mês da Sorte são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
O que está em jogo hoje
O valor caiu bastante em relação aos dias anteriores — sinal de que o concurso 1297, sorteado ontem, teve ganhador na faixa principal, reiniciando o ciclo de acúmulo do zero.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|1298
|Data
|Terça-feira, 15/09/2026
|Horário
|21h (Brasília)
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 100 mil
|Situação
|Início de novo ciclo (sem acúmulo)
|Aposta mínima
|R$ 2,50 (7 dezenas)
|Encerramento das apostas
|20h de hoje
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo G1. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.
Como apostar
O apostador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e marca um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.
|Dezenas marcadas
|Preço da aposta
|7
|R$ 2,50
|8
|R$ 20,00
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Faixas de premiação
Faixas para 4, 5, 6 e 7 acertos, além da faixa própria do Mês da Sorte. No concurso 1296, a faixa do Mês da Sorte pagou R$ 2,50 para cada uma das 62.309 apostas ganhadoras.
|Faixa
|Acertos
|Situação hoje
|Principal
|7
|Início de ciclo
|Secundária
|4, 5 ou 6
|Sempre premia
|Mês da Sorte
|Acerto do mês
|Sempre premia
Por que este concurso está atrativo?
Com o prêmio reiniciado em valor baixo, o Dia de Sorte tende a crescer rápido nos próximos dias — é o momento em que o custo-benefício de apostar cedo no novo ciclo costuma chamar atenção de quem acompanha o histórico da modalidade.
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1296
|13/09
|02-08-11-14-16-21-30
|Dezembro
|1295
|11/09
|10-12-14-15-24-27-31
|Outubro
|1293
|09/09
|06-11-12-14-22-26-28
|Novembro
|1292
|08/09
|01-06-09-11-12-22-26
|Maio
|1291
|06/09
|04-06-11-13-19-21-27
|Abril
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Para regras completas, veja a página oficial do Dia de Sorte na Caixa.
FAQ
Como faço para apostar neste concurso?
Em qualquer lotérica ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1298?
Estimado em R$ 100 mil.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 21h.
Até que horas posso apostar?
As apostas encerram às 20h de hoje.
Por que o prêmio caiu tanto em relação a ontem?
O concurso 1297 teve ganhador na faixa principal, reiniciando o ciclo de acúmulo.
O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?
O prêmio acumula para o concurso 1299, na quarta-feira (16/09).
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.