A Quina 7118 sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 35 milhões. As dezenas sorteadas são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje

O prêmio segue subindo desde o concurso 7098: depois de mais um sorteio sem vencedor no concurso 7117 (ontem), a estimativa avançou para R$ 35 milhões — mais de R$ 2 milhões a mais em apenas 24 horas.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 7118 Data Terça-feira, 15/09/2026 Horário 21h (Brasília) Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 35 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (5 dezenas) Encerramento das apostas 20h de hoje

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo G1. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como apostar

A aposta simples custa R$ 3,00 e o jogador escolhe 5 números entre os 80 disponíveis, podendo marcar até 15 na mesma cartela.

Dezenas marcadas Preço da aposta Chance de acertar as 5 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 10 R$ 756,00 1 em 92.454

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

Todas as faixas são variáveis, sem valor fixo — dependem da arrecadação do concurso.

Faixa Acertos Situação hoje Quina 5 Acumulada Quadra 4 Sempre premia Terno 3 Sempre premia Duque 2 Sempre premia

Por que este concurso está atrativo?

O salto de R$ 33 milhões para R$ 35 milhões em um único dia mostra como a arrecadação de uma noite sem vencedor já é suficiente para inflar bastante o próximo sorteio.

Últimos 10 resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 7117 14/09 (ver artigo do concurso 7117) 7116 13/09 09-16-47-72-78 7115 11/09 12-43-61-67-74 7114 10/09 05-21-43-51-54 7113 09/09 01-32-57-78-80 7112 08/09 24-27-54-61-66 7111 06/09 13-15-44-47-79 7110 04/09 09-14-54-57-80 7109 03/09 27-30-61-66-70 7108 02/09 04-28-29-30-67

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Para regras completas, veja a página oficial da Quina na Caixa.

FAQ

Como faço para apostar neste concurso?

Em qualquer lotérica ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Qual é o prêmio da Quina 7118?

Estimado em R$ 35 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h.

Até que horas posso apostar?

As apostas encerram às 20h de hoje.

O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?

O prêmio acumula para o concurso 7119, na quarta-feira (16/09).

Posso apostar pela internet?

Sim, pelo Loterias Online da Caixa.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.