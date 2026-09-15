A Quina 7118 sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 35 milhões. As dezenas sorteadas são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
O que está em jogo hoje
O prêmio segue subindo desde o concurso 7098: depois de mais um sorteio sem vencedor no concurso 7117 (ontem), a estimativa avançou para R$ 35 milhões — mais de R$ 2 milhões a mais em apenas 24 horas.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|7118
|Data
|Terça-feira, 15/09/2026
|Horário
|21h (Brasília)
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 35 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,00 (5 dezenas)
|Encerramento das apostas
|20h de hoje
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo G1. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.
Como apostar
A aposta simples custa R$ 3,00 e o jogador escolhe 5 números entre os 80 disponíveis, podendo marcar até 15 na mesma cartela.
|Dezenas marcadas
|Preço da aposta
|Chance de acertar as 5
|5
|R$ 3,00
|1 em 24.040.016
|6
|R$ 18,00
|1 em 4.006.669
|10
|R$ 756,00
|1 em 92.454
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Faixas de premiação
Todas as faixas são variáveis, sem valor fixo — dependem da arrecadação do concurso.
|Faixa
|Acertos
|Situação hoje
|Quina
|5
|Acumulada
|Quadra
|4
|Sempre premia
|Terno
|3
|Sempre premia
|Duque
|2
|Sempre premia
Por que este concurso está atrativo?
O salto de R$ 33 milhões para R$ 35 milhões em um único dia mostra como a arrecadação de uma noite sem vencedor já é suficiente para inflar bastante o próximo sorteio.
Últimos 10 resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|7117
|14/09
|(ver artigo do concurso 7117)
|7116
|13/09
|09-16-47-72-78
|7115
|11/09
|12-43-61-67-74
|7114
|10/09
|05-21-43-51-54
|7113
|09/09
|01-32-57-78-80
|7112
|08/09
|24-27-54-61-66
|7111
|06/09
|13-15-44-47-79
|7110
|04/09
|09-14-54-57-80
|7109
|03/09
|27-30-61-66-70
|7108
|02/09
|04-28-29-30-67
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Para regras completas, veja a página oficial da Quina na Caixa.
FAQ
Como faço para apostar neste concurso?
Em qualquer lotérica ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Qual é o prêmio da Quina 7118?
Estimado em R$ 35 milhões.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 21h.
Até que horas posso apostar?
As apostas encerram às 20h de hoje.
O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?
O prêmio acumula para o concurso 7119, na quarta-feira (16/09).
Posso apostar pela internet?
Sim, pelo Loterias Online da Caixa.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.