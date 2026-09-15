Resumo executivo 🏭 Escala industrial sem precedentes O Projeto Sucuriú, conduzido pela Arauco com investimento de R$ 25 bilhões, ergue a maior fábrica de celulose branqueada de eucalipto do planeta projetada em etapa única, atingindo 3,5 milhões de toneladas anuais. 🏗️ Engenharia geotécnica profunda O substrato sedimentar exigiu a substituição total de fundações diretas por dezenas de milhares de estacas profundas perfuradas até 25 metros para ancoragem em horizontes rochosos competentes. ⚡ Absorção de cargas dinâmicas Bases monolíticas de concreto maciço com fck ≥ 35 MPa foram projetadas para amortecer as vibrações contínuas de turbogeradores que somam mais de 400 MW de potência instalada. 🚆 Infraestrutura logística dedicada O complexo integra um ramal ferroviário de 45 km interligado à Malha Norte da Rumo Logística, incluindo uma ponte de 269 metros para escoamento direto até o Porto de Santos.

Visto a partir de sobrevoos sobre o leste de Mato Grosso do Sul, o canteiro de obras se estende por um quadrilátero de 3 km de comprimento por 2 km de largura, onde perfuratrizes de grande porte cravam milhares de estacas de concreto armado sob o horizonte avermelhado do Cerrado.

Como milhares de estacas profundas impedem recalques diferenciais catastróficos em caldeiras de 100 metros no solo arenoso do Cerrado?

Em plantas de celulose em etapa única, a concentração vertical de cargas desafia os limites do solo. A caldeira de recuperação química e as torres de branqueamento superam 100 metros de altura e descarregam milhares de toneladas de peso próprio sobre áreas de base reduzidas.

Se o solo ceder de forma assimétrica — fenômeno denominado recalque diferencial —, inclinações mínimas da ordem de frações de milímetro por metro provocam desalinhamentos estruturais graves em dutos sob altíssima pressão, empenamento de eixos de turbinas e fissuras irreparáveis em vasos de pressão.

A execução das fundações profundas exige controle geotécnico antes da montagem das estruturas mais pesadas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões estruturais e geotécnicas do canteiro de 6 km² do Projeto Sucuriú em Inocência?

A conformação topográfica do terreno de 3.000 metros por 2.000 metros exigiu uma mobilização massiva de terraplenagem para aplanar os platôs de processo, executada sob rigoroso controle de compactação para evitar rupturas de taludes e processos erosivos induzidos por chuvas tropicais torrenciais.

Os projetos executivos estruturais e geotécnicos obedecem às diretrizes da ABNT NBR 6122 (Projeto e Execução de Fundações), detalhando parâmetros de estabilidade absoluta para o empreendimento gerido pela Arauco:

Área territorial do canteiro fabril: polígono regular de 3 km de extensão por 2 km de largura , totalizando 600 hectares brutos de implantação industrial.

polígono regular de , totalizando 600 hectares brutos de implantação industrial. Capacidade fabril em etapa única: 3,5 milhões de toneladas anuais de celulose kraft branqueada de eucalipto, sem faseamento posterior de ampliação.

anuais de celulose kraft branqueada de eucalipto, sem faseamento posterior de ampliação. Geração termelétrica por biomassa: potência superior a 400 MW a partir da queima de licor negro, disponibilizando mais de 200 MW excedentes ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

potência superior a a partir da queima de licor negro, disponibilizando mais de ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Profundidade média das fundações profundas: estacas escavadas com trado mecânico e camisas metálicas recuperáveis descendo até 25 metros até o embasamento resistente.

estacas escavadas com trado mecânico e camisas metálicas recuperáveis descendo até até o embasamento resistente. Infraestrutura de escoamento ferroviário: ramal de 45 km externos mais 9 km internos em bitola larga, incluindo ponte ferroviária mista de 269 metros sobre o Córrego São Mateus.

Como o concreto maciço e o estaqueamento contínuo absorvem as vibrações dos turbogeradores de 400 MW na fábrica?

Equipamentos rotativos de alta rotação, como geradores elétricos a vapor e compressores industriais, geram pulsos dinâmicos ininterruptos que não podem ser suportados por lajes convencionais delgadas.

O método adotado baseia-se na teoria da inércia de massa: blocos maciços de concreto com espessuras superiores a 3 metros atuam como dissipadores cinéticos, ancorados por malhas densas de aço CA-50 e apoiados sobre grupos de estacas cruzadas.

Solução Técnica Comportamento no Solo de Inocência Avaliação de Viabilidade Estrutural 🚫 Fundação Rasa Direta (Radiê / Sapatas) Recalque diferencial acelerado sob saturação; colapso de vazios na areia fina Inviável para caldeiras, silos de cavacos e turbo-máquinas pesadas ⚠️ Estacas Metálicas Cravadas Isoladas Excelente atrito, porém alto custo logístico e vulnerabilidade à corrosão química de efluentes Restrita a trechos secos ou pontes ferroviárias metálicas ✅ Estacas Escavadas com Bloco de Coroamento Maciço Transferência de carga por atrito lateral somada à ponta em camada rochosa de 25 m Solução padrão adotada em mais de 70% das bases críticas do projeto

Como o içamento de cargas hiperpesadas e a montagem das estruturas avançam no canteiro da Arauco?

A transição entre a fase de fundações profundas e a montagem eletromecânica demanda guindastes esteira com capacidade para içar componentes com mais de 500 toneladas a alturas superiores a 90 metros, como tambores de descasque e balões de caldeira.

Com mais de 12 mil profissionais mobilizados simultaneamente no canteiro, a montagem industrial opera em paralelo com as obras civis dos edifícios auxiliares, das bacias de efluentes e da ponte ferroviária de 269 metros.

Abaixo, o acompanhamento operacional publicado pelo canal institucional da ARAUCO Brasil (YouTube) detalha a magnitude e o avanço físico dos blocos industriais:

Quando a geotecnia exige um engenheiro civil especialista em fundações profundas para mitigar colapso de solo?

Projetos de infraestrutura pesada que combinam cargas quase-permanentes com esforços horizontais de vento e tração sísmica ou dinâmica não permitem estimativas empíricas de resistência de solo.

A contratação de um engenheiro civil geotécnico e de um engenheiro calculista de fundações industriais torna-se mandatória desde a campanha inicial de sondagens com ensaios de piezocone (CPTu) e ensaios de dissipação de poro-pressão.

Com orçamento de US$ 4,6 bilhões (cerca de R$ 25 bilhões) e avanço estrutural acima de 70%, o Projeto Sucuriú cumpre cronograma para dar a partida de suas caldeiras no quarto trimestre de 2027, demonstrando que a robustez do concreto subterrâneo é a base oculta da maior fábrica de linha única do mundo.