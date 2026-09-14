A Super Sete 898 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 8 milhões — possivelmente o maior prêmio da história da modalidade. Os números de cada coluna são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje

A Super Sete está prestes a bater seu próprio recorde. O maior prêmio já pago pela modalidade, desde o lançamento em 2020, foi de R$ 6,6 milhões, em julho de 2022. A sequência atual de acúmulos vem desde o fim de agosto — passou por R$ 6 milhões no concurso 888, R$ 6,3 milhões no 890, R$ 6,7 milhões no 892 — e hoje chega aos R$ 8 milhões, um patamar inédito.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 898 Data Segunda-feira, 14/09/2026 Horário 20h (Brasília) Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 8 milhões Situação Acumulado — possível recorde Aposta mínima R$ 3,00 Encerramento das apostas 19h de hoje

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Para acompanhar a extração de cada uma das sete colunas em tempo real, acesse o Loterias Online da Caixa.

Como apostar

O volante da Super Sete tem sete colunas, cada uma com números de 0 a 9. Na aposta simples, você escolhe um número por coluna; para acertar o prêmio principal, é preciso cravar o número certo nas sete posições.

Modalidade Preço Observação Aposta simples (1 número por coluna) R$ 3,00 Menor custo, menor chance Aposta múltipla (2 números em cada coluna) R$ 384,00 Cobre mais combinações Volante máximo (todas as colunas com múltiplas opções) R$ 2.187,00 Maior cobertura possível

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

Há cinco faixas, para quem acerta 7, 6, 5, 4 ou 3 colunas. Como referência, no concurso 897 duas apostas com 6 acertos levaram R$ 30.144,57 cada, 104 apostas com 5 acertos receberam R$ 828,14 cada e 1.376 com 4 acertos ganharam R$ 62,59 cada.

Faixa Colunas acertadas Observação Principal 7 Acumulada Secundária 6 Sempre premia se houver acertadores Secundária 5 Sempre premia se houver acertadores Secundária 4 Sempre premia se houver acertadores Secundária 3 Sempre premia se houver acertadores

Por que este concurso está atrativo?

Um prêmio de R$ 8 milhões já seria chamativo em qualquer loteria — na Super Sete, que nunca pagou mais do que R$ 6,6 milhões em toda a sua história, isso significa que hoje pode nascer o maior ganhador que a modalidade já teve.

Últimos concursos anteriores

Concurso Data Números por coluna 897 11/09 1-1-4-6-8-7-6 896 09/09 3-8-5-2-8-4-5 895 04/09 3-8-9-0-5-5-9 894 02/09 9-8-1-3-1-9-6 892 28/08 1-8-6-5-7-2-0

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, o resgate é feito em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, apenas em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos após o sorteio, depois vai para o FIES.

Para regras completas, confira a página oficial da Super Sete na Caixa.

FAQ

Como faço para apostar neste concurso?

Em qualquer lotérica ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Qual é o prêmio da Super Sete 898?

Estimado em R$ 8 milhões, o maior da história da modalidade até aqui.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 20h.

Até que horas posso apostar?

As apostas encerram às 19h de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de 3 colunas certas já há premiação.

O que acontece se ninguém acertar as 7 colunas?

O prêmio acumula para o concurso 899, na quarta-feira (16/09), e pode superar ainda mais o recorde atual.

Posso apostar pela internet?

Sim, pelo Loterias Online da Caixa.

Por que o volante máximo custa tão caro?

Porque cobrir várias opções em cada uma das sete colunas multiplica o número de combinações possíveis — e é justamente essa exigência de acerto exato que faz os acúmulos da Super Sete durarem semanas.

O resultado do concurso 898 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.