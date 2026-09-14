A Lotomania 2975 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. As dezenas sorteadas são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
O que está em jogo hoje
O concurso 2974, sorteado na sexta-feira (11/09), terminou sem ninguém cravar os 20 números — e também sem ninguém errar todas as 20, a faixa mais rara da loteria. Com o acúmulo, o prêmio saltou de um valor inicial modesto para R$ 1,5 milhão de uma só vez, um salto e tanto para quem aposta hoje.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|2975
|Data
|Segunda-feira, 14/09/2026
|Horário
|20h (Brasília)
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 1,5 milhão
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,00
|Encerramento das apostas
|19h de hoje
Quando e onde acontece o sorteio
A extração acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Para conferir o sorteio em tempo real, acesse o Loterias Online da Caixa.
Como apostar
Na Lotomania, o jogador marca 50 números entre os 100 disponíveis (00 a 99) no volante — a aposta é única. São sorteados 20 números, e ganha quem acerta 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum deles.
|Modalidade
|Preço
|Chance de acertar os 20
|Aposta simples (50 dezenas)
|R$ 3,00
|1 em 11.372.635
|Chance de acertar 0 dezenas
|—
|1 em 11.372.635
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Faixas de premiação
Todas as faixas são variáveis, sem percentual fixo divulgado publicamente — o valor depende da arrecadação do concurso. No 2974, quem fez 19 acertos levou R$ 63.120,17.
|Faixa
|Acertos
|Observação
|Principal
|20
|Acumulada
|Secundária
|19
|Sempre premia se houver acertadores
|Secundária
|15 a 18
|Premiação conforme arrecadação
|Especial
|0
|Só premia quem erra todas as 20
Por que este concurso está atrativo?
A Lotomania é a única loteria da Caixa que também premia quem não acerta nenhuma das 20 dezenas — o que já faz dela uma modalidade diferente. Somado a isso, o salto de valor de um concurso para o outro (de menos de R$ 700 mil para R$ 1,5 milhão em uma única rodada) mostra como a arrecadação de hoje pode inflar rápido o próximo prêmio.
Últimos 10 resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|2974
|11/09
|03-07-10-13-20-23-26-29-31-37-42-46-47-58-59-61-73-79-92-95
|2973
|09/09
|04-08-10-19-24-28-36-43-49-71-72-76-79-80-89-91-92-95-96-97
|2972
|04/09
|06-10-16-17-21-31-33-35-38-41-45-51-52-76-77-84-89-92-94-97
|2971
|02/09
|01-02-03-06-07-18-19-20-22-25-46-49-51-63-65-68-69-86-88-92
|2970
|31/08
|07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96
|2969
|28/08
|00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99
|2968
|26/08
|00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95
|2967
|25/08
|04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98
|2966
|21/08
|14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97
|2965
|19/08
|05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, o resgate é feito em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. O prazo é de 90 dias corridos após o sorteio, depois disso o valor vai para o FIES.
Para regras e histórico completo, veja a página oficial da Lotomania na Caixa.
FAQ
Como faço para apostar neste concurso?
Em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, pelo site e app da Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Qual é o prêmio da Lotomania 2975?
Estimado em R$ 1,5 milhão.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 20h.
Até que horas posso apostar?
As apostas encerram às 19h de hoje.
Quantos acertos garantem prêmio?
A partir de 15 acertos já há premiação, além da faixa especial de 0 acertos.
O que acontece se ninguém acertar os 20 números?
O prêmio acumula para o concurso 2976, na quarta-feira (16/09).
Posso apostar pela internet?
Sim, pelo Loterias Online da Caixa.
Por que a Lotomania premia quem erra tudo?
É uma característica exclusiva da modalidade: como são 100 números para 20 sorteados, acertar zero também é matematicamente raro o suficiente para valer prêmio.
O resultado do concurso 2975 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.