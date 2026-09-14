A Lotomania 2975 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. As dezenas sorteadas são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje

O concurso 2974, sorteado na sexta-feira (11/09), terminou sem ninguém cravar os 20 números — e também sem ninguém errar todas as 20, a faixa mais rara da loteria. Com o acúmulo, o prêmio saltou de um valor inicial modesto para R$ 1,5 milhão de uma só vez, um salto e tanto para quem aposta hoje.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 2975 Data Segunda-feira, 14/09/2026 Horário 20h (Brasília) Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 1,5 milhão Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 Encerramento das apostas 19h de hoje

Quando e onde acontece o sorteio

A extração acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Para conferir o sorteio em tempo real, acesse o Loterias Online da Caixa.

Como apostar

Na Lotomania, o jogador marca 50 números entre os 100 disponíveis (00 a 99) no volante — a aposta é única. São sorteados 20 números, e ganha quem acerta 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum deles.

Modalidade Preço Chance de acertar os 20 Aposta simples (50 dezenas) R$ 3,00 1 em 11.372.635 Chance de acertar 0 dezenas — 1 em 11.372.635

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

Todas as faixas são variáveis, sem percentual fixo divulgado publicamente — o valor depende da arrecadação do concurso. No 2974, quem fez 19 acertos levou R$ 63.120,17.

Faixa Acertos Observação Principal 20 Acumulada Secundária 19 Sempre premia se houver acertadores Secundária 15 a 18 Premiação conforme arrecadação Especial 0 Só premia quem erra todas as 20

Por que este concurso está atrativo?

A Lotomania é a única loteria da Caixa que também premia quem não acerta nenhuma das 20 dezenas — o que já faz dela uma modalidade diferente. Somado a isso, o salto de valor de um concurso para o outro (de menos de R$ 700 mil para R$ 1,5 milhão em uma única rodada) mostra como a arrecadação de hoje pode inflar rápido o próximo prêmio.

Últimos 10 resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 2974 11/09 03-07-10-13-20-23-26-29-31-37-42-46-47-58-59-61-73-79-92-95 2973 09/09 04-08-10-19-24-28-36-43-49-71-72-76-79-80-89-91-92-95-96-97 2972 04/09 06-10-16-17-21-31-33-35-38-41-45-51-52-76-77-84-89-92-94-97 2971 02/09 01-02-03-06-07-18-19-20-22-25-46-49-51-63-65-68-69-86-88-92 2970 31/08 07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96 2969 28/08 00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99 2968 26/08 00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95 2967 25/08 04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98 2966 21/08 14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97 2965 19/08 05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, o resgate é feito em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. O prazo é de 90 dias corridos após o sorteio, depois disso o valor vai para o FIES.

Para regras e histórico completo, veja a página oficial da Lotomania na Caixa.

FAQ

Como faço para apostar neste concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, pelo site e app da Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Qual é o prêmio da Lotomania 2975?

Estimado em R$ 1,5 milhão.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 20h.

Até que horas posso apostar?

As apostas encerram às 19h de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de 15 acertos já há premiação, além da faixa especial de 0 acertos.

O que acontece se ninguém acertar os 20 números?

O prêmio acumula para o concurso 2976, na quarta-feira (16/09).

Posso apostar pela internet?

Sim, pelo Loterias Online da Caixa.

Por que a Lotomania premia quem erra tudo?

É uma característica exclusiva da modalidade: como são 100 números para 20 sorteados, acertar zero também é matematicamente raro o suficiente para valer prêmio.

O resultado do concurso 2975 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.