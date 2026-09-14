A Quina 7117 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 33 milhões. As dezenas sorteadas são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje

R$ 33 milhões é o tipo de número que muda uma vida inteira — e a Quina já demonstra que não está com pressa de entregá-lo. Este é o 18º concurso seguido sem ganhador da faixa principal, sequência que começou logo depois do concurso 7098, sorteado em 21 de agosto. Quase um mês de expectativa acumulada até o sorteio de hoje.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 7117 Data Segunda-feira, 14/09/2026 Horário 21h (Brasília) Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 33 milhões Situação Acumulado (18 concursos sem vencedor) Aposta mínima R$ 3,00 (5 dezenas) Encerramento das apostas 20h de hoje

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. Para acompanhar cada etapa da extração e conferir o resultado assim que sair, acompanhe o sorteio ao vivo pelo Loterias Online da Caixa.

Como apostar

A aposta simples da Quina custa R$ 3,00 e o jogador escolhe 5 números entre os 80 disponíveis no volante. Dá para marcar até 15 números na mesma cartela, aumentando as chances — e o valor da aposta.

Dezenas marcadas Preço da aposta Chance de acertar as 5 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 R$ 63,00 1 em 1.144.762 8 R$ 168,00 1 em 429.286 10 R$ 756,00 1 em 92.454 15 R$ 7.507,50 1 em 8.005

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

A Quina não tem valor fixo em nenhuma faixa — tudo depende da arrecadação do concurso. Como referência, no concurso 7116 (sem vencedor da faixa principal), a quadra pagou R$ 8.755,30, o terno R$ 115,62 e o duque R$ 4,63.

Faixa Acertos Situação hoje Quina 5 Acumulada — sai só com 5 acertos Quadra 4 Sempre premia Terno 3 Sempre premia Duque 2 Sempre premia

Por que este concurso está atrativo?

Dezoito sorteios seguidos sem ninguém cravar as cinco dezenas é uma sequência rara, e é exatamente esse tipo de ciclo que costuma puxar mais gente para as lotéricas — cada rodada sem vencedor empurra o prêmio um degrau acima, e hoje ele já está em território de R$ 33 milhões.

Últimos 10 resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 7116 13/09 09-16-47-72-78 7115 11/09 12-43-61-67-74 7114 10/09 05-21-43-51-54 7113 09/09 01-32-57-78-80 7112 08/09 24-27-54-61-66 7111 06/09 13-15-44-47-79 7110 04/09 09-14-54-57-80 7109 03/09 27-30-61-66-70 7108 02/09 04-28-29-30-67 7107 01/09 33-36-49-61-71

Como resgatar se você ganhar

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa (e no Mercado Pago, para apostas online). Acima disso, o pagamento é feito só em agências Caixa, com documento de identidade, CPF e o comprovante original da aposta. Você tem 90 dias a partir da data do sorteio para retirar o prêmio — depois disso, o valor vai para o FIES.

Para regras e histórico completo, consulte a página oficial da Quina na Caixa.

FAQ

Como faço para apostar neste concurso?

Você pode apostar em qualquer casa lotérica credenciada ou pela internet, pelo site e aplicativo da Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Qual é o prêmio da Quina 7117?

O prêmio estimado é de R$ 33 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

Que horas sai o resultado da Quina hoje?

O sorteio começa às 21h e o resultado costuma sair minutos depois da extração.

Até que horas posso apostar na Quina 7117?

As apostas encerram às 20h de hoje, uma hora antes do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algo?

A partir de 2 acertos (duque) já há premiação. As faixas seguem até os 5 acertos (quina), a principal.

O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?

O prêmio acumula e vai para o concurso 7118, na terça-feira (15/09).

Posso apostar pela internet?

Sim, pelo Loterias Online da Caixa, com pagamento por cartão, débito ou boleto.

Onde acompanho o sorteio ao vivo?

Pelo canal oficial da Caixa no YouTube e Facebook das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 7117 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.