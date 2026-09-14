O Dia de Sorte 1297 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 1,4 milhão. As dezenas e o Mês da Sorte são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje

O concurso 1296, sorteado no domingo, terminou sem ninguém cravar as sete dezenas — mesmo com ganhadores nas faixas de 6, 5 e 4 acertos e no Mês da Sorte. O padrão da modalidade é bem esse: depois de um prêmio pago, os concursos seguintes começam pequenos e vão crescendo rápido a cada rodada sem vencedor, e hoje esse crescimento já chega a R$ 1,4 milhão.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 1297 Data Segunda-feira, 14/09/2026 Horário 21h (Brasília) Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 1,4 milhão Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (7 dezenas) Encerramento das apostas 20h de hoje

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Para acompanhar a extração das dezenas e do Mês da Sorte em tempo real, acesse o Loterias Online da Caixa.

Como apostar

O apostador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e ainda marca um “Mês da Sorte” entre os 12 meses do ano — são sorteados sete números e um mês por concurso.

Dezenas marcadas Preço da aposta 7 R$ 3,00 8 R$ 24,00 10 R$ 360,00

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

Todas as faixas variam conforme a arrecadação. No concurso 1296, a faixa de 6 acertos, a de 5, a de 4 e o Mês da Sorte tiveram ganhadores, mas ninguém completou as 7 dezenas.

Faixa Acertos Observação Principal 7 Acumulada Secundária 6, 5 ou 4 Premiação conforme arrecadação Mês da Sorte Acerto do mês Faixa própria, sempre premia

Por que este concurso está atrativo?

O Dia de Sorte é conhecido por acúmulos que sobem rápido — o concurso 1285, por exemplo, chegou a R$ 2,5 milhões, e o 1250 bateu R$ 3,7 milhões antes de ser pago. No ritmo atual de crescimento, R$ 1,4 milhão hoje pode virar ainda mais amanhã se ninguém acertar as sete dezenas.

Últimos 10 resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1296 13/09 02-08-11-14-16-21-30 Dezembro 1295 11/09 10-12-14-15-24-27-31 Outubro 1293 09/09 06-11-12-14-22-26-28 Novembro 1292 08/09 01-06-09-11-12-22-26 Maio 1291 06/09 04-06-11-13-19-21-27 Abril 1290 04/09 10-13-14-20-23-24-26 Novembro 1289 03/09 01-03-06-08-20-26-30 Fevereiro 1288 02/09 02-04-06-07-09-16-24 Julho 1287 01/09 03-06-16-18-26-27-29 Novembro 1286 31/08 02-04-08-10-12-17-23 Novembro

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, o resgate é feito em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos após o sorteio, depois vai para o FIES.

Para regras completas, veja a página oficial do Dia de Sorte na Caixa.

FAQ

Como faço para apostar neste concurso?

Em qualquer lotérica ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1297?

Estimado em R$ 1,4 milhão.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h.

Até que horas posso apostar?

As apostas encerram às 20h de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de 4 acertos já há premiação, além da faixa própria do Mês da Sorte.

O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?

O prêmio acumula para o concurso 1298, na terça-feira (15/09).

Posso apostar pela internet?

Sim, pelo Loterias Online da Caixa.

Como funciona o Mês da Sorte?

É uma faixa própria: além das 7 dezenas, você marca um mês do ano, e quem acerta o mês sorteado ganha um prêmio à parte, mesmo sem acertar os números.

O resultado do concurso 1297 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.