O Dia de Sorte 1297 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 1,4 milhão.O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
Números sorteados
08 – 19 – 26 – 09 – 11 – 07 – 01
Novembro
O Dia de Sorte acumulou?
7 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 1.326.234,85;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos: 46 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.452,23;
- 5 acertos: 1.411 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;
- 4 acertos: 19.199 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;
- Mês da Sorte: 62.841 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Como jogar no Dia de Sorte
De 7 a 15 números entre 31 disponíveis + 1 Mês da Sorte, R$ 3,00 a aposta simples. Apostas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Últimos 10 resultados
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1296
|13/09
|02-08-11-14-16-21-30
|Dezembro
|1295
|11/09
|10-12-14-15-24-27-31
|Outubro
|1293
|09/09
|06-11-12-14-22-26-28
|Novembro
|1292
|08/09
|01-06-09-11-12-22-26
|Maio
|1291
|06/09
|04-06-11-13-19-21-27
|Abril
|1290
|04/09
|10-13-14-20-23-24-26
|Novembro
|1289
|03/09
|01-03-06-08-20-26-30
|Fevereiro
|1288
|02/09
|02-04-06-07-09-16-24
|Julho
|1287
|01/09
|03-06-16-18-26-27-29
|Novembro
|1286
|31/08
|02-04-08-10-12-17-23
|Novembro
FAQ
Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1297?
A confirmar.
Houve ganhador da faixa principal?
A confirmar.
Qual é o valor do prêmio?
Estimado em R$ 1,4 milhão.
Quando é o próximo sorteio?
Terça-feira (15/09), concurso 1298.
Onde aposto no próximo concurso?
Em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Como recebo o prêmio?
Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.