O Dia de Sorte 1297 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 1,4 milhão.O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

Números sorteados

08 – 19 – 26 – 09 – 11 – 07 – 01

Novembro

Números sorteados do Dia de Sorte 1297 — resultado de hoje

O Dia de Sorte acumulou?

7 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 1.326.234,85;

Ganhadores por faixa

6 acertos: 46 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.452,23;

5 acertos: 1.411 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;

4 acertos: 19.199 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;

Mês da Sorte: 62.841 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Como jogar no Dia de Sorte

De 7 a 15 números entre 31 disponíveis + 1 Mês da Sorte, R$ 3,00 a aposta simples. Apostas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Últimos 10 resultados

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1296 13/09 02-08-11-14-16-21-30 Dezembro 1295 11/09 10-12-14-15-24-27-31 Outubro 1293 09/09 06-11-12-14-22-26-28 Novembro 1292 08/09 01-06-09-11-12-22-26 Maio 1291 06/09 04-06-11-13-19-21-27 Abril 1290 04/09 10-13-14-20-23-24-26 Novembro 1289 03/09 01-03-06-08-20-26-30 Fevereiro 1288 02/09 02-04-06-07-09-16-24 Julho 1287 01/09 03-06-16-18-26-27-29 Novembro 1286 31/08 02-04-08-10-12-17-23 Novembro

FAQ

Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1297?

A confirmar.

Houve ganhador da faixa principal?

A confirmar.

Qual é o valor do prêmio?

Estimado em R$ 1,4 milhão.

Quando é o próximo sorteio?

Terça-feira (15/09), concurso 1298.

Onde aposto no próximo concurso?

Em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Como recebo o prêmio?

Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.