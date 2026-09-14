A Quina 7117 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 33 milhões.
Números sorteados
40 – 54 – 37 – 63 – 44
A Quina acumulou?
Ninguém conseguiu os 5 acertos, e a premiação acumulou para R$ 35 milhões;
Ganhadores por faixa
- 4 acertos: 54 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 13.224,28;
- 3 acertos: 4.659 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 145,97;
- 2 acertos: 129.230 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5,26.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos a partir do sorteio.
Como jogar na Quina
|Dezenas marcadas
|Preço da aposta
|5
|R$ 3,00
|6
|R$ 18,00
|10
|R$ 756,00
|15
|R$ 7.507,50
Apostas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Últimos 10 resultados
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|7116
|13/09
|09-16-47-72-78
|7115
|11/09
|12-43-61-67-74
|7114
|10/09
|05-21-43-51-54
|7113
|09/09
|01-32-57-78-80
|7112
|08/09
|24-27-54-61-66
|7111
|06/09
|13-15-44-47-79
|7110
|04/09
|09-14-54-57-80
|7109
|03/09
|27-30-61-66-70
|7108
|02/09
|04-28-29-30-67
|7107
|01/09
|33-36-49-61-71
FAQ
Quais foram os números sorteados na Quina 7117?
A confirmar — assim que a Caixa divulgar, atualizamos aqui.
Houve ganhador da faixa principal?
A confirmar.
Qual é o valor do prêmio?
Estimado em R$ 33 milhões; o valor exato pago sai com o rateio oficial.
Quando é o próximo sorteio?
Terça-feira (15/09), concurso 7118.
Onde aposto no próximo concurso?
Em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Como recebo o prêmio?
Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência, com documento e recibo.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.