A Quina 7117 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 33 milhões.

Números sorteados

40 – 54 – 37 – 63 – 44

Números sorteados da Quina 7117 — resultado de hoje

A Quina acumulou?

Ninguém conseguiu os 5 acertos, e a premiação acumulou para R$ 35 milhões;

Ganhadores por faixa

4 acertos: 54 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 13.224,28;

3 acertos: 4.659 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 145,97;

2 acertos: 129.230 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5,26.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos a partir do sorteio.

Como jogar na Quina

Dezenas marcadas Preço da aposta 5 R$ 3,00 6 R$ 18,00 10 R$ 756,00 15 R$ 7.507,50

Apostas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Últimos 10 resultados

Concurso Data Dezenas sorteadas 7116 13/09 09-16-47-72-78 7115 11/09 12-43-61-67-74 7114 10/09 05-21-43-51-54 7113 09/09 01-32-57-78-80 7112 08/09 24-27-54-61-66 7111 06/09 13-15-44-47-79 7110 04/09 09-14-54-57-80 7109 03/09 27-30-61-66-70 7108 02/09 04-28-29-30-67 7107 01/09 33-36-49-61-71

FAQ

Quais foram os números sorteados na Quina 7117?

A confirmar — assim que a Caixa divulgar, atualizamos aqui.

Houve ganhador da faixa principal?

A confirmar.

Qual é o valor do prêmio?

Estimado em R$ 33 milhões; o valor exato pago sai com o rateio oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Terça-feira (15/09), concurso 7118.

Onde aposto no próximo concurso?

Em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Como recebo o prêmio?

Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência, com documento e recibo.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.