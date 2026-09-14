A Lotofácil da Independência, concurso 3780, sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 300 milhões. As dezenas sorteadas são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo será divulgado assim que a Caixa apurar o resultado.

O que está em jogo amanhã

Trezentos milhões de reais é o maior tipo de prêmio que a Lotofácil oferece no ano inteiro — e ele sai de uma vez só, sem chance de acumular. Essa é a 15ª edição da Lotofácil da Independência, o concurso especial que a Caixa realiza todo mês de setembro, concentrando semanas de arrecadação em um único sorteio. Na edição do ano passado, 54 apostas dividiram o prêmio principal.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3780 — Lotofácil da Independência (15ª edição) Data Terça-feira, 15/09/2026 Horário 11h (Brasília) — horário especial, diferente do sorteio regular Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 300 milhões Situação Não acumula — sai obrigatoriamente amanhã Aposta mínima R$ 3,50 Encerramento das apostas 10h de amanhã

Quando e onde acontece o sorteio

Diferente do sorteio regular, que costuma acontecer às 21h, a Lotofácil da Independência sai às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Para acompanhar a extração das 15 dezenas em tempo real, acesse o Loterias Online da Caixa.

Como apostar

Desde o dia 4 de setembro, todas as apostas da Lotofácil são direcionadas exclusivamente para este concurso especial — os sorteios regulares diários ficaram suspensos até amanhã. A mecânica de aposta é a mesma da Lotofácil tradicional: o jogador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Dezenas marcadas Preço da aposta 15 R$ 3,50 16 R$ 56,00 18 R$ 1.176,00 20 R$ 11.628,00

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

Aqui está a maior diferença para o sorteio regular: o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o valor da faixa principal é redistribuído em cascata para quem acertou 14, depois 13, depois 12 e depois 11 números — o que garante que sempre haja um ganhador no dia do sorteio, de alguma faixa.

Faixa Acertos Situação Principal 15 Se não houver acertador, valor desce para a faixa seguinte Secundária 14 Redistribuição em cascata Secundária 13 Redistribuição em cascata Secundária 12 Redistribuição em cascata Secundária 11 Última faixa da cascata

Por que este concurso está atrativo?

Não é só o valor que torna esse sorteio especial — é a garantia. Ao contrário dos concursos regulares, aqui o dinheiro não fica reservado para uma próxima rodada: ele sai amanhã, para quem acertar a maior quantidade de números possível. Isso muda a lógica do jogo: mesmo sem cravar as 15 dezenas, uma aposta com 14 ou 13 acertos pode acabar levando uma fatia do prêmio principal se ninguém acertar tudo.

Últimos 10 resultados anteriores (fase regular, antes da pausa)

Concurso Data Dezenas sorteadas 3779 03/09 03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25 3778 02/09 01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22 3777 01/09 03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25 3776 31/08 03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25 3775 30/08 01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25 3774 28/08 01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24 3773 27/08 03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25 3772 26/08 03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25 3769 23/08 01-02-03-04-05-09-10-11-15-16-17-21-23-24-25 3768 21/08 02-03-04-05-06-07-10-11-12-14-15-17-20-23-24

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, o resgate é feito em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa. Acima disso, apenas em agências, com documento de identidade, CPF e o comprovante original da aposta — e para valores acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até 2 dias úteis após a apuração oficial. O prazo para retirar o prêmio é de 90 dias corridos a partir do sorteio.

Para regras completas, veja a página oficial da Lotofácil na Caixa.

Concursos especiais em andamento

Este é o próprio concurso especial do momento — a Lotofácil da Independência acontece uma vez por ano, sempre em setembro, e é a maior premiação garantida (sem acúmulo) do calendário da modalidade.

FAQ

Como faço para apostar neste concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pela internet, pelo site e app da Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Qual é o prêmio da Lotofácil da Independência?

Estimado em R$ 300 milhões.

Que horas sai o resultado amanhã?

O sorteio começa às 11h, horário diferente do sorteio regular da Lotofácil.

Até que horas posso apostar?

As apostas encerram às 10h de amanhã.

Quantos acertos são necessários para ganhar algo?

A partir de 11 acertos, se a cascata de redistribuição chegar até essa faixa.

O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas?

O valor da faixa principal não acumula para outro concurso — ele desce para a faixa de 14 acertos, depois 13, 12 e 11, até encontrar um ganhador.

Posso apostar pela internet?

Sim, pelo Loterias Online da Caixa.

Quando volta a Lotofácil regular?

A Caixa retoma os concursos diários normais logo depois da apuração do concurso 3780, a partir do próximo sorteio regular.

O resultado do concurso 3780 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.