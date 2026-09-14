A Lotomania 2975 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
Números sorteados
34 – 79 – 04 – 11 – 50 – 91 – 10 – 96 – 55 – 17 – 42 – 84 – 64 – 81 – 77 – 09 – 43 – 66 – 51 – 12
A Lotomania acumulou?
Ninguém conseguiu os 20 acertos, e a premiação acumulou para R$ 2 milhões;
Ganhadores por faixa
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 95.190,30;
- 18 acertos: 54 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.203,48;
- 17 acertos: 504 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 236,08;
- 16 acertos: 2.778 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 42,83;
- 15 acertos: 11.801 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,08;
- 0 acertos: não houve aposta ganhadora.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Como jogar na Lotomania
Aposta única, 50 números entre 100 disponíveis, R$ 3,00. Apostas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Últimos 10 resultados
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|2974
|11/09
|03-07-10-13-20-23-26-29-31-37-42-46-47-58-59-61-73-79-92-95
|2973
|09/09
|04-08-10-19-24-28-36-43-49-71-72-76-79-80-89-91-92-95-96-97
|2972
|04/09
|06-10-16-17-21-31-33-35-38-41-45-51-52-76-77-84-89-92-94-97
|2971
|02/09
|01-02-03-06-07-18-19-20-22-25-46-49-51-63-65-68-69-86-88-92
|2970
|31/08
|07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96
|2969
|28/08
|00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99
|2968
|26/08
|00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95
|2967
|25/08
|04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98
|2966
|21/08
|14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97
|2965
|19/08
|05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93
FAQ
Quais foram os números sorteados na Lotomania 2975?
A confirmar.
Houve ganhador da faixa principal?
A confirmar.
Qual é o valor do prêmio?
Estimado em R$ 1,5 milhão.
Quando é o próximo sorteio?
Quarta-feira (16/09), concurso 2976.
Onde aposto no próximo concurso?
Em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Como recebo o prêmio?
Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.