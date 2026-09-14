A Lotomania 2975 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

Números sorteados

34 – 79 – 04 – 11 – 50 – 91 – 10 – 96 – 55 – 17 – 42 – 84 – 64 – 81 – 77 – 09 – 43 – 66 – 51 – 12

Números sorteados da Lotomania 2975 — resultado de hoje

A Lotomania acumulou?

Ninguém conseguiu os 20 acertos, e a premiação acumulou para R$ 2 milhões;

Ganhadores por faixa

19 acertos: 2 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 95.190,30;

18 acertos: 54 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.203,48;

17 acertos: 504 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 236,08;

16 acertos: 2.778 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 42,83;

15 acertos: 11.801 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,08;

0 acertos: não houve aposta ganhadora.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Como jogar na Lotomania

Aposta única, 50 números entre 100 disponíveis, R$ 3,00. Apostas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Últimos 10 resultados

Concurso Data Dezenas sorteadas 2974 11/09 03-07-10-13-20-23-26-29-31-37-42-46-47-58-59-61-73-79-92-95 2973 09/09 04-08-10-19-24-28-36-43-49-71-72-76-79-80-89-91-92-95-96-97 2972 04/09 06-10-16-17-21-31-33-35-38-41-45-51-52-76-77-84-89-92-94-97 2971 02/09 01-02-03-06-07-18-19-20-22-25-46-49-51-63-65-68-69-86-88-92 2970 31/08 07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96 2969 28/08 00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99 2968 26/08 00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95 2967 25/08 04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98 2966 21/08 14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97 2965 19/08 05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93

FAQ

Quais foram os números sorteados na Lotomania 2975?

A confirmar.

Houve ganhador da faixa principal?

A confirmar.

Qual é o valor do prêmio?

Estimado em R$ 1,5 milhão.

Quando é o próximo sorteio?

Quarta-feira (16/09), concurso 2976.

Onde aposto no próximo concurso?

Em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Como recebo o prêmio?

Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.