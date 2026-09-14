A Super Sete 898 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 8 milhões — possivelmente o maior prêmio da história da modalidade. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

Números sorteados

7 – 8 – 3 – 9 – 8 – 1 – 6

Números sorteados da Super Sete 898 — resultado de hoje

A Super Sete acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 8,1 milhões;

Ganhadores por faixa

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 19.865,39;

5 acertos: 72 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.182,46;

4 acertos: 1.085 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 78,46;

3 acertos: 10.583 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Como jogar na Super Sete

Aposta simples com 1 número por coluna (0 a 9), R$ 3,00. Apostas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Últimos resultados

Concurso Data Números por coluna 897 11/09 1-1-4-6-8-7-6 896 09/09 3-8-5-2-8-4-5 895 04/09 3-8-9-0-5-5-9 894 02/09 9-8-1-3-1-9-6 892 28/08 1-8-6-5-7-2-0

FAQ

Quais foram os números sorteados na Super Sete 898?

A confirmar.

Saiu o prêmio recorde de R$ 8 milhões?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio?

Quarta-feira (16/09), concurso 899.

Onde aposto no próximo concurso?

Em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Como recebo o prêmio?

Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.