A Super Sete 898 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 8 milhões — possivelmente o maior prêmio da história da modalidade. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
Números sorteados
7 – 8 – 3 – 9 – 8 – 1 – 6
A Super Sete acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 8,1 milhões;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 19.865,39;
- 5 acertos: 72 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.182,46;
- 4 acertos: 1.085 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 78,46;
- 3 acertos: 10.583 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Como jogar na Super Sete
Aposta simples com 1 número por coluna (0 a 9), R$ 3,00. Apostas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Últimos resultados
|Concurso
|Data
|Números por coluna
|897
|11/09
|1-1-4-6-8-7-6
|896
|09/09
|3-8-5-2-8-4-5
|895
|04/09
|3-8-9-0-5-5-9
|894
|02/09
|9-8-1-3-1-9-6
|892
|28/08
|1-8-6-5-7-2-0
FAQ
Quais foram os números sorteados na Super Sete 898?
A confirmar.
Saiu o prêmio recorde de R$ 8 milhões?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio?
Quarta-feira (16/09), concurso 899.
Onde aposto no próximo concurso?
Em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Como recebo o prêmio?
Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.