Resumo 🔘 O que é: Válvula de duplo acionamento com duas teclas mecânicas independentes no topo da louça. ⚙️ Como funciona: A tecla menor libera 3 litros para líquidos e a maior esvazia o reservatório com 6 litros para sólidos. 💰 Impacto real: O uso correto do botão menor reduz em até 50% o volume hídrico consumido nas descargas diárias. 🔧 O que fazer: Ajustar o curso das hastes plásticas e a altura da boia para evitar refluxos e vazamentos contínuos na cerâmica.

Apertar qualquer uma das metades da descarga ou pressionar os dois lados juntos é um hábito comum em banheiros residenciais, mas anula o projeto hidráulico planejado para economizar água na rotina doméstica.

Como funciona a divisão interna da caixa acoplada com botão de duplo acionamento?

O sistema de duplo acionamento, conhecido tecnicamente como dual flush, opera por meio de hastes rosqueadas independentes instaladas na tampa da caixa acoplada. Cada metade do botão empurra uma alavanca plástica específica conectada à torre de saída, a coluna vertical que controla o tampão no fundo do reservatório.

Quando a tecla menor é acionada, ela destrava uma comporta parcial sustentada por um flutuador intermediário. A água começa a descer para a bacia cerâmica, mas a câmara de ar fecha a vedação assim que exatamente 3 litros deixam o reservatório, retendo a outra metade da água no interior da caixa.

Julgamentos comparativos podem ficar distorcidos quando usamos a facilidade da nossa própria experiência como principal referência para estimar o desempenho relativo — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os erros no uso do botão de 3 litros e 6 litros que geram vazamentos ou desperdício?

O engano mais frequente é apertar as duas teclas em simultâneo com a palma da mão. Quando ambos os seletores descem juntos, o mecanismo interno assume o curso da haste mais longa, liberando invariavelmente os 6 litros de água e inutilizando o benefício do botão de fluxo reduzido.

Dados de concessionárias como a Sabesp apontam que as descargas respondem por cerca de um terço de todo o consumo de água potável em uma residência. Pressionar a descarga completa para eliminar apenas urina dobra o gasto de água desse hábito sem necessidade técnica.

Métricas do Sistema Dual Flush 💧 DADO TÉCNICO Vazão de 3L e 6L A tecla menor libera 3 litros para fluidos leves, enquanto a maior aciona a descarga total de 6 litros para sólidos. 📜 NORMA OFICIAL ABNT NBR 15097 Padroniza os volumes nominais máximos em louças sanitárias brasileiras, eliminando antigos modelos de 12 litros. ⚠️ SINAL DE RISCO Tubo Ladrão Ativo Água vertendo pelo tubo extravasor indica boia descalibrada, vertendo até 40 litros por hora silenciosamente.

Como regular o mecanismo da torre de saída da caixa acoplada passo a passo?

Para calibrar o equipamento e garantir que cada tecla entregue o volume correto, retire com cuidado a tampa pesada de cerâmica e posicione-a sobre uma toalha macia no chão para evitar lascas no esmalte.

Localize a régua graduada lateral da torre de saída. A maioria dos modelos modernos possui uma janela corrediça ou uma chave seletora que define a velocidade de fechamento da boia intermediária de 3 litros, permitindo subir ou descer o curso do fluxo reduzido.

Sistema de Descarga Volume Liberado Indicação Correta Consumo Médio (4 micções/dia) 🔘 Tecla Meia Descarga 3 litros Resíduos líquidos (urina) 360 litros / mês por pessoa ⚪ Tecla Descarga Completa 6 litros Resíduos sólidos e papel 720 litros / mês por pessoa 🚰 Válvula Tradicional de Parede 10 a 14 litros Fluxo único contínuo Até 1.680 litros / mês por pessoa

Como identificar se a torre de descarga de 3 litros e 6 litros está desregulada na prática?

Um indício clássico de desalinhamento interno ocorre quando a pessoa precisa segurar a tecla pressionada por vários segundos para que toda a água seja descarregada. Esse sintoma indica que a haste superior está curta demais ou que o flutuador de retenção desce antes do tempo programado.

Outro teste direto consiste em jogar algumas gotas de corante alimentício ou pó de café dentro do reservatório e aguardar 15 minutos sem dar descarga. Se a água da bacia sanitária mudar de cor, o anel de silicone de vedação no fundo da torre perdeu a flexibilidade e precisa ser trocado.

Abaixo, um vídeo do canal Eliézer Rodrigues (YouTube) que aprofunda o tema:

Quando é o momento de chamar um encanador hidráulico para consertar a caixa acoplada?

Embora girar a haste de acionamento ou limpar a tampa seja uma tarefa acessível ao morador, o aparecimento de umidade na parede atrás da bacia ou no piso ao redor do vaso sanitário exige a intervenção de um encanador hidráulico. Esse vazamento externo aponta falha no anel de cera de fixação ao esgoto ou na bolsa de vedação que une a caixa ao corpo cerâmico.

A presença de um profissional qualificado também se faz obrigatória quando o mecanismo interno de entrada emite sibilos agudos contínuos ou vibrações na tubulação da parede (golpe de aríete). A pressão estática da rede pode ultrapassar os limites previstos na ABNT NBR 5626, exigindo a instalação de uma válvula redutora de pressão no ramal predial.

Separar mentalmente o botão menor para urina e a tecla maior para materiais densos exige apenas alguns dias de atenção consciente até virar hábito automático da família. Manter as vedações em ordem e os milímetros das hastes calibrados garante que a tecnologia trabalhe a favor do bolso e preserve o recurso mais valioso da casa.

Nota de segurança: Este conteúdo possui finalidade informativa e educativa sobre instalações hidráulicas residenciais; diante de vazamentos na junção com o esgoto, trincas na cerâmica ou umidade no contrapiso, contrate um encanador hidráulico habilitado para evitar danos estruturais e infiltrações.