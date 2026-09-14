A Dupla Sena 3008 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 4 milhões. As dezenas sorteadas são ▶ [INSERIR AO VIVO] em cada um dos dois sorteios. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje

Duas chances em um único bilhete: essa é a marca registrada da Dupla Sena, e hoje ela chega com um dos maiores prêmios da sequência recente. O concurso 3007 terminou sem vencedor da sena em nenhum dos dois sorteios de sexta-feira, e o valor subiu de forma consistente desde o concurso 3003 — R$ 2,8 milhões, depois R$ 3 milhões, R$ 3,7 milhões e agora R$ 4 milhões.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3008 Data Segunda-feira, 14/09/2026 Horário 21h (Brasília), dois sorteios Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 4 milhões (1º sorteio) Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (6 dezenas) Encerramento das apostas 20h de hoje

Quando e onde acontece o sorteio

A extração é feita no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa — e como a modalidade tem dois sorteios seguidos, dá para acompanhar tudo em tempo real pelo Loterias Online da Caixa.

Como apostar

O apostador escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis, e a mesma aposta concorre nos dois sorteios do concurso — ou seja, duas chances de ganhar com um único bilhete.

Dezenas marcadas Preço da aposta 6 R$ 3,00 7 R$ 21,00 8 R$ 84,00 10 R$ 1.050,00

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

Segundo as regras oficiais da Caixa, o prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação. No 1º sorteio: 30% para 6 acertos, 10% para 5 acertos, 8% para 4 acertos e 4% para 3 acertos. No 2º sorteio: 11% para 6 acertos, 9% para 5 acertos, 8% para 4 acertos e 4% para 3 acertos.

Faixa Acertos % do 1º sorteio % do 2º sorteio Sena 6 30% 11% Quina 5 10% 9% Quadra 4 8% 8% Terno 3 4% 4%

Por que este concurso está atrativo?

Poucas loterias da Caixa dão duas rodadas de chance dentro do mesmo concurso — e é exatamente essa dobradinha que faz o prêmio da Dupla Sena crescer rápido quando os dois sorteios seguidos ficam sem vencedor, como aconteceu na sexta-feira.

Últimos 10 resultados anteriores

Concurso Data 1º sorteio 2º sorteio 3007 11/09 10-24-26-31-32-48 09-23-32-33-39-48 3006 09/09 06-10-18-23-28-33 02-04-07-19-25-49 3005 04/09 09-18-21-24-25-33 05-07-09-36-40-46 3004 02/09 09-10-16-18-28-46 01-03-08-10-16-45 3003 31/08 09-11-19-34-36-44 03-19-22-38-39-45 3002 28/08 06-19-22-27-41-46 07-11-12-13-25-28 3001 26/08 05-08-10-22-43-48 22-27-30-31-42-45 3000 25/08 13-14-17-39-42-46 02-06-10-15-32-40 2999 21/08 01-10-12-37-39-44 10-15-18-19-46-49

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, o pagamento é feito em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, apenas em agências, com identidade, CPF e recibo original. O prazo de resgate é de 90 dias, após o qual o valor vai para o FIES.

Para regras completas, confira a página oficial da Dupla Sena na Caixa.

FAQ

Como faço para apostar neste concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3008?

Estimado em R$ 4 milhões para o primeiro sorteio.

Que horas saem os resultados hoje?

Os dois sorteios acontecem a partir das 21h, um em seguida do outro.

Até que horas posso apostar?

As apostas encerram às 20h de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de 3 acertos (terno) já há premiação, em qualquer um dos dois sorteios.

O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?

O prêmio acumula para o concurso 3009, na quarta-feira (16/09).

Posso apostar pela internet?

Sim, pelo Loterias Online da Caixa.

Por que os valores das faixas diferem entre o 1º e o 2º sorteio?

Porque cada sorteio tem sua própria distribuição percentual e seu próprio número de ganhadores, então o valor pago varia entre um e outro.

O resultado do concurso 3008 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.