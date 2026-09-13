O resultado do Dia de Sorte 1296 saiu neste domingo (13/09). O Dia de Sorte acumulou? Sim — ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio sobe para R$ 1,4 milhão no próximo concurso (segunda-feira, 14/09).

Números sorteados

Dezenas: 2 – 8 – 11 – 14 – 16 – 21 – 30

Mês da Sorte: Dezembro

Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1296 hoje

O Dia de Sorte acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as sete dezenas. O prêmio acumulou para R$ 1,4 milhão. Na faixa de seis acertos, 38 apostas ganhadoras receberam R$ 3.164,23 cada; na faixa de cinco acertos, 1.486 apostas levaram R$ 25 cada; na faixa de quatro acertos, 19.175 apostas receberam R$ 5 cada; e no Mês da Sorte, 62.309 apostas foram premiadas com R$ 2,50 cada.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio 7 números Ninguém acertou — acumulou — 6 números 38 apostas R$ 3.164,23 cada 5 números 1.486 apostas R$ 25 cada 4 números 19.175 apostas R$ 5 cada Mês da Sorte 62.309 apostas R$ 2,50 cada

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para o Dia de Sorte 1297 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (14/09), com prêmio estimado em R$ 1,4 milhão.

Perguntas frequentes

Houve algum ganhador com as 7 dezenas no Dia de Sorte 1296?

Não. O prêmio acumulou para R$ 1,4 milhão. As faixas de 6, 5 e 4 acertos, além do Mês da Sorte, tiveram ganhadores.

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

Na segunda-feira (14/09), às 21h, pelo concurso 1297.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

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