O resultado do Dia de Sorte 1296 saiu neste domingo (13/09). O Dia de Sorte acumulou? Sim — ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio sobe para R$ 1,4 milhão no próximo concurso (segunda-feira, 14/09).
Números sorteados
Dezenas: 2 – 8 – 11 – 14 – 16 – 21 – 30
Mês da Sorte: Dezembro
O Dia de Sorte acumulou?
Sim. Nenhuma aposta acertou as sete dezenas. O prêmio acumulou para R$ 1,4 milhão. Na faixa de seis acertos, 38 apostas ganhadoras receberam R$ 3.164,23 cada; na faixa de cinco acertos, 1.486 apostas levaram R$ 25 cada; na faixa de quatro acertos, 19.175 apostas receberam R$ 5 cada; e no Mês da Sorte, 62.309 apostas foram premiadas com R$ 2,50 cada.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio
|7 números
|Ninguém acertou — acumulou
|—
|6 números
|38 apostas
|R$ 3.164,23 cada
|5 números
|1.486 apostas
|R$ 25 cada
|4 números
|19.175 apostas
|R$ 5 cada
|Mês da Sorte
|62.309 apostas
|R$ 2,50 cada
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para o Dia de Sorte 1297 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (14/09), com prêmio estimado em R$ 1,4 milhão.
Perguntas frequentes
Houve algum ganhador com as 7 dezenas no Dia de Sorte 1296?
Não. O prêmio acumulou para R$ 1,4 milhão. As faixas de 6, 5 e 4 acertos, além do Mês da Sorte, tiveram ganhadores.
Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?
Na segunda-feira (14/09), às 21h, pelo concurso 1297.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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