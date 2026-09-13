O resultado da Quina 7116 saiu neste domingo (13/09). As dezenas sorteadas foram: 09 – 16 – 47 – 72 – 78. A Quina acumulou? Sim — ninguém acertou as cinco dezenas, e o prêmio sobe para R$ 33 milhões no próximo concurso (segunda-feira, 14/09).
Números sorteados
09 – 16 – 47 – 72 – 78
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado era de R$ 31 milhões.
A Quina acumulou?
Sim. Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. O prêmio acumulou para R$ 33 milhões. Na faixa de quatro acertos, 87 apostas ganhadoras receberam R$ 8.755,30 cada; na faixa de três acertos, 6.274 apostas levaram R$ 115,62 cada; e 156.611 apostas com dois acertos receberam R$ 4,63 cada.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio
|5 números (Quina)
|Ninguém acertou — acumulou
|—
|4 números (Quadra)
|87 apostas
|R$ 8.755,30 cada
|3 números (Terno)
|6.274 apostas
|R$ 115,62 cada
|2 números (Duque)
|156.611 apostas
|R$ 4,63 cada
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Quina 7117 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (14/09), com prêmio estimado em R$ 33 milhões.
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Quina 7116?
09 – 16 – 47 – 72 – 78.
Houve algum ganhador com as 5 dezenas?
Não. O prêmio acumulou para R$ 33 milhões. As faixas de 4, 3 e 2 acertos tiveram ganhadores.
Quando é o próximo sorteio da Quina?
Na segunda-feira (14/09), às 21h, pelo concurso 7117.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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