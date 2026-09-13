O resultado da Quina 7116 saiu neste domingo (13/09). As dezenas sorteadas foram: 09 – 16 – 47 – 72 – 78. A Quina acumulou? Sim — ninguém acertou as cinco dezenas, e o prêmio sobe para R$ 33 milhões no próximo concurso (segunda-feira, 14/09).

Números sorteados

09 – 16 – 47 – 72 – 78

Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7116 hoje



Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado era de R$ 31 milhões.

A Quina acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. O prêmio acumulou para R$ 33 milhões. Na faixa de quatro acertos, 87 apostas ganhadoras receberam R$ 8.755,30 cada; na faixa de três acertos, 6.274 apostas levaram R$ 115,62 cada; e 156.611 apostas com dois acertos receberam R$ 4,63 cada.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio 5 números (Quina) Ninguém acertou — acumulou — 4 números (Quadra) 87 apostas R$ 8.755,30 cada 3 números (Terno) 6.274 apostas R$ 115,62 cada 2 números (Duque) 156.611 apostas R$ 4,63 cada

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Quina 7117 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (14/09), com prêmio estimado em R$ 33 milhões.

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Quina 7116?

09 – 16 – 47 – 72 – 78.

Houve algum ganhador com as 5 dezenas?

Não. O prêmio acumulou para R$ 33 milhões. As faixas de 4, 3 e 2 acertos tiveram ganhadores.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

Na segunda-feira (14/09), às 21h, pelo concurso 7117.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

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