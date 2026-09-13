Ele foi adotado para proteger uma fábrica, mas seu coração nunca foi de guarda. Café, um cão de porte médio e cerca de três anos, foi considerado “inútil” por não desempenhar a função que esperavam dele. Além de não servir como cão de guarda, ele apanhava dos outros cães que viviam no local. Hoje, resgatado e sob os cuidados de um abrigo em São Paulo, Café só quer uma coisa: uma família para chamar de sua.

“Chamado de inútil”: cão adotado para guardar fábrica sofre com rejeição, mas só quer carinho e um lar – Créditos: Instagram @hyppet

Por que nem todo cão serve como cão de guarda?

A função de guarda exige características específicas que vão além do porte físico. O cão de guarda precisa de temperamento equilibrado, coragem, obediência e forte instinto territorial.

Muitos cães, como Café, têm temperamento dócil, sociável e afetuoso. Forçá-los a desempenhar uma função para a qual não estão preparados gera estresse, medo e comportamentos defensivos. A tabela abaixo compara as características de um cão de guarda com o perfil de cães como Café.

Quais são as três lições que a história de Café ensina sobre adoção?

A trajetória de Café revela erros comuns na escolha de um cão. Adotar por aparência, sem considerar o temperamento, é uma das principais causas de devolução e abandono.

As lições essenciais são:

Conheça o temperamento do cão antes de adotar: aparência não define comportamento.

Não force o animal a desempenhar uma função para a qual ele não está preparado.

Considere cães de porte médio: eles enfrentam mais dificuldade para encontrar um lar.

Adote com responsabilidade: um cão é um compromisso de longo prazo, não uma ferramenta de trabalho.

O que diz a lei sobre maus-tratos e abandono de animais no Brasil?

A Lei 9.605/98 define como crime praticar ato de abuso ou maus-tratos a animais domésticos. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão quando se trata de cães e gatos.

Deixar um animal sem cuidados, forçá-lo a uma função inadequada ou permitir que seja atacado por outros cães configura maus-tratos. A lei também responsabiliza quem abandona. A história de Café é um exemplo de negligência que, felizmente, teve um recomeço.

Quais são os direitos básicos de um cão segundo o bem-estar animal?

A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) define o bem-estar como o estado físico e mental de um animal em relação às condições em que vive. Ela estabelece as Cinco Liberdades.

Esses princípios incluem:

Liberdade de fome, sede e desnutrição.

Liberdade de medo e angústia.

Liberdade de desconforto físico e térmico.

Liberdade de dor, ferimentos e doenças.

Liberdade de expressar padrões normais de comportamento.

Qual é a diferença entre a vida de Café na fábrica e no abrigo?

A transformação na rotina de Café mostra o impacto do cuidado adequado. A tabela abaixo resume as diferenças entre o período em que ele vivia na fábrica e a fase atual no abrigo.

Aspecto Na fábrica No abrigo Função Papel esperado Cão de guarda, função que não desempenhava Apenas ser ele mesmo: amigo e companheiro Convívio Relação com outros cães Apanhava e se escondia dos outros cães Ambiente protegido, à espera de adoção Bem-estar Condições de vida Medo, estresse e maus-tratos Cuidados veterinários e castração Futuro Perspectiva Risco de abandono ou morte Espera por uma família que o aceite como ele é

Café só quer carinho e uma família

Café tem cerca de três anos, já foi castrado e vacinado. Ele não precisa de muito: apenas de uma chance para provar que pode ser o companheiro que alguém sempre procurou. Por ser de porte médio, enfrenta mais dificuldade nas feiras de adoção, mas continua esperando.

A história dele é um lembrete de que cães não são ferramentas. São seres que sentem medo, dor e afeto. Adotar é assumir a responsabilidade de cuidar, respeitar o temperamento do animal e oferecer a ele o que todo cão merece: um lar seguro, carinho e uma família.