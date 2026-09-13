Um vídeo publicado no Instagram mostrou uma senhora de óculos e blusa floral alimentando um minúsculo filhote de pelagem caramelo com uma mamadeira. A cena tranquila logo deu lugar a um corte surpreendente: o filhote havia se transformado em um **Pit Monster** robusto, com musculatura definida e peitoral largo. A resposta para o mistério é simples, o cão não era um pet de colo, mas sim um exemplar de uma raça brasileira de grande porte.

Por que o filhote alimentado na mamadeira cresceu tanto?

O vídeo foi divulgado por Gabriel Felipe, proprietário do canil **Helsing Pit Kennel**, especializado na criação da raça **Pit Monster**. O criador foca no desenvolvimento de exemplares de grande volume corporal e no envio de cães para o exterior.

A raça Pit Monster, um molossóide, cão de ossatura pesada e origem em cruzamentos de raças tipo bull, ainda está em fase de aperfeiçoamento no Brasil, segundo a Wikipédia. Isso significa que o tamanho alcançado pelo animal não é um caso isolado, mas uma característica selecionada por criadores ao longo de gerações.

O que caracteriza a raça Pit Monster?

Diferente de um cão comum, o **Pit Monster** foi desenvolvido para ter aparência imponente e estrutura musculosa. Sua base genética combina **Pit Bull**, **American Bully** e molossos como o **Buldogue Americano**.

Os três pilares dessa raça são:

Quais cuidados um Pit Monster exige?

Adotar um cão desse porte exige planejamento. A alimentação precisa ser balanceada e rica em proteína animal, com controle rigoroso de quantidade para evitar ganho de peso excessivo.

Os principais fatores a considerar são:

Visitas regulares ao médico-veterinário para prevenir displasia e problemas cardíacos.

Exercícios diários e socialização desde os primeiros meses de vida.

Espaço adequado, com abrigo e segurança para evitar fugas.

Higiene bucal e banhos frequentes para manter a pele saudável.

O que dizem os órgãos oficiais sobre a guarda responsável?

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (COSAP), reforça que cães de qualquer raça são um compromisso para toda a vida.

O tutor responsável deve oferecer alimentação adequada, cuidados veterinários, espaço seguro e socialização. A escolha da raça precisa ser compatível com o estilo de vida da família.

O que muda na rotina de quem cria um Pit Monster em 2026 após o vídeo viralizar na internet – Créditos: Instagram @gf_helsing

Como identificar um Pit Monster?

A tabela abaixo resume as principais características da raça em comparação com outras variedades do tipo bull.

Confira os dados de porte, temperamento e origem:

Raça Porte e peso Estágio de reconhecimento Pit Monster Raça brasileira do século XXI Machos acima de 45 kg e 50 cm na cernelha Em aperfeiçoamento American Bully Raça de porte variado Peso varia conforme a variedade, geralmente entre 20 kg e 40 kg Reconhecida Pit Bull Terrier Raça original do tipo bull Peso médio entre 15 kg e 30 kg Reconhecida

Vale a pena ter um cão de grande porte?

Ter um **Pit Monster** ou qualquer cão de grande porte exige responsabilidade e estrutura. O animal cresce rápido e precisa de espaço, alimentação adequada e acompanhamento veterinário constante.

Antes de escolher uma raça, avalie se sua rotina e seu orçamento comportam as necessidades do pet por toda a vida. A guarda responsável é o que garante o bem-estar do animal e a segurança de todos ao redor.