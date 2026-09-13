O resultado da Mega-Sena 3057 saiu neste domingo (13/09). As dezenas sorteadas foram: 02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53. A Mega-Sena acumulou? Sim — ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio sobe para R$ 95 milhões no próximo concurso (terça-feira, 15/09).
Números sorteados
02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado era de R$ 85 milhões.
A Mega-Sena acumulou?
Sim. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. O prêmio acumulou para R$ 95 milhões, valor estimado para o próximo concurso.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Situação
|6 números (Sena)
|Ninguém acertou — acumulou
|5 números (Quina)
|Houve ganhadores
|4 números (Quadra)
|Houve ganhadores
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Mega-Sena 3058 — o próximo concurso acontece na terça-feira (15/09), com prêmio estimado em R$ 95 milhões.
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3057?
02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53.
Houve algum ganhador com as 6 dezenas?
Não. O prêmio acumulou para R$ 95 milhões.
Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?
Na terça-feira (15/09), às 11h, pelo concurso 3058.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.