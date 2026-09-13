O resultado da Mega-Sena 3057 saiu neste domingo (13/09). As dezenas sorteadas foram: 02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53. A Mega-Sena acumulou? Sim — ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio sobe para R$ 95 milhões no próximo concurso (terça-feira, 15/09).

Números sorteados

02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53

Resultado da Mega-Sena — números sorteados no concurso 3057 hoje



Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado era de R$ 85 milhões.

A Mega-Sena acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. O prêmio acumulou para R$ 95 milhões, valor estimado para o próximo concurso.

Ganhadores por faixa

Faixa Situação 6 números (Sena) Ninguém acertou — acumulou 5 números (Quina) Houve ganhadores 4 números (Quadra) Houve ganhadores

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Mega-Sena 3058 — o próximo concurso acontece na terça-feira (15/09), com prêmio estimado em R$ 95 milhões.

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3057?

02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53.

Houve algum ganhador com as 6 dezenas?

Não. O prêmio acumulou para R$ 95 milhões.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

Na terça-feira (15/09), às 11h, pelo concurso 3058.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

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