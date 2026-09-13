O resultado da Timemania 2441 saiu neste domingo (13/09). As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 08 – 10 – 56 – 70 – 80, com o CSA/AL como Time do Coração. A Timemania acumulou? Sim — ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio sobe para R$ 14 milhões no próximo concurso (terça-feira, 15/09).

Números sorteados

01 – 02 – 08 – 10 – 56 – 70 – 80 | Time do Coração: CSA/AL

Resultado da Timemania — números sorteados no concurso 2441 hoje



Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado era de R$ 13,5 milhões.

A Timemania acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as sete dezenas. O prêmio acumulou para R$ 14 milhões, valor estimado para o próximo concurso.

Ganhadores por faixa

Faixa Situação 7 números Ninguém acertou — acumulou 6 números A confirmar 5 números A confirmar 4 números A confirmar 3 números A confirmar Time do Coração A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Timemania 2442 — o próximo concurso acontece na terça-feira (15/09), com prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Timemania 2441?

01 – 02 – 08 – 10 – 56 – 70 – 80, com o CSA/AL como Time do Coração.

Houve algum ganhador com as 7 dezenas?

Não. O prêmio acumulou para R$ 14 milhões.

Quando é o próximo sorteio da Timemania?

Na terça-feira (15/09), às 21h, pelo concurso 2442.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

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