O resultado da Timemania 2441 saiu neste domingo (13/09). As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 08 – 10 – 56 – 70 – 80, com o CSA/AL como Time do Coração. A Timemania acumulou? Sim — ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio sobe para R$ 14 milhões no próximo concurso (terça-feira, 15/09).
Números sorteados
01 – 02 – 08 – 10 – 56 – 70 – 80 | Time do Coração: CSA/AL
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado era de R$ 13,5 milhões.
A Timemania acumulou?
Sim. Nenhuma aposta acertou as sete dezenas. O prêmio acumulou para R$ 14 milhões, valor estimado para o próximo concurso.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Situação
|7 números
|Ninguém acertou — acumulou
|6 números
|A confirmar
|5 números
|A confirmar
|4 números
|A confirmar
|3 números
|A confirmar
|Time do Coração
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Timemania 2442 — o próximo concurso acontece na terça-feira (15/09), com prêmio estimado em R$ 14 milhões.
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Timemania 2441?
01 – 02 – 08 – 10 – 56 – 70 – 80, com o CSA/AL como Time do Coração.
Houve algum ganhador com as 7 dezenas?
Não. O prêmio acumulou para R$ 14 milhões.
Quando é o próximo sorteio da Timemania?
Na terça-feira (15/09), às 21h, pelo concurso 2442.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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