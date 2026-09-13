O resultado da +Milionária 389 saiu neste domingo (13/09). Os números e trevos sorteados foram: 02 – 14 – 17 – 21 – 42 – 46, trevos 4 e 6. A +Milionária acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal.

Números sorteados

02 – 14 – 17 – 21 – 42 – 46 | Trevos: 4 e 6

Resultado da +Milionária — números e trevos sorteados no concurso 389 hoje



Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado: R$ 93 milhões.

A +Milionária acumulou?

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 95 milhões;

Ganhadores por faixa

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve aposta ganhadora;

5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 354.262,49;

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 18 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8.747,23;

4 acertos + 2 trevos: 107 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.576,60;

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.162 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 145,17;

3 acertos + 2 trevos: 1.606 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 50;

3 acertos + 1 trevo: 13.957 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 24;

2 acertos + 2 trevos: 11.817 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12;

2 acertos + 1 trevo: 106.036 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a +Milionária 390 — o próximo concurso acontece na quarta-feira (16/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números e trevos sorteados na +Milionária 389?

02 – 14 – 17 – 21 – 42 – 46, trevos 4 e 6.

Quando é o próximo sorteio da +Milionária?

Na quarta-feira (16/09), às 21h, pelo concurso 390.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.