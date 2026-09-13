O resultado da +Milionária 389 saiu neste domingo (13/09). Os números e trevos sorteados foram: 02 – 14 – 17 – 21 – 42 – 46, trevos 4 e 6. A +Milionária acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal.
Números sorteados
02 – 14 – 17 – 21 – 42 – 46 | Trevos: 4 e 6
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado: R$ 93 milhões.
A +Milionária acumulou?
Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 95 milhões;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve aposta ganhadora;
- 5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 354.262,49;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 18 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8.747,23;
- 4 acertos + 2 trevos: 107 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.576,60;
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.162 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 145,17;
- 3 acertos + 2 trevos: 1.606 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 50;
- 3 acertos + 1 trevo: 13.957 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 24;
- 2 acertos + 2 trevos: 11.817 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12;
- 2 acertos + 1 trevo: 106.036 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a +Milionária 390 — o próximo concurso acontece na quarta-feira (16/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números e trevos sorteados na +Milionária 389?
02 – 14 – 17 – 21 – 42 – 46, trevos 4 e 6.
Quando é o próximo sorteio da +Milionária?
Na quarta-feira (16/09), às 21h, pelo concurso 390.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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