Resumo executivo 🚇 Recorde mundial de vão Vão livre de 22,33 metros de largura subterrânea em túnel rodoviário duplo, certificado como o mais largo do mundo em 2026. ⛰️ Controle geotécnico NATM Execução pelo Novo Método Austríaco (NATM) com desmonte controlado por explosivos, concreto projetado e tirantes de ancoragem em rocha basáltica. ⏱️ Redução de trajeto crítico Elimina o gargalo sinuoso de Khandala Ghat, encurtando o percurso em 6 km e economizando até 30 minutos de trânsito pesado. 📏 Extensão combinada Conjunto integrado por dois túneis gêmeos de 1,75 km e 8,92 km interligados a viadutos de grande altura em desfiladeiros íngremes.

No coração da cordilheira Sahyadri, no estado indiano de Maharashtra, frentes de escavação abriram uma cavidade contínua em rocha basáltica com dimensões inéditas na engenharia de transportes: um vão transversal com 22,33 metros de largura útil, dimensionado para acomodar cinco faixas de tráfego rodoviário sob mais de 150 metros de sobrecarga montanhosa.

Como o método NATM estabiliza um vão livre de 22,33 metros de largura sob o maciço basáltico de Sahyadri?

A abertura de um túnel rodoviário com largura superior a 20 metros altera drasticamente o estado de tensões internas do maciço rochoso. Diferente de túneis de seção padrão de 10 a 12 metros, onde o arco natural de alívio se forma próximo ao extradorso, um vão de 22,33 metros gera momentos fletores e esforços de tração na abóbada que excedem a capacidade de autossustentação da rocha fraturada.

Para solucionar essa concentração de tensões, o consórcio de engenharia adotou o Novo Método Austríaco de Abertura de Túneis (NATM). O princípio fundamental dessa metodologia consiste em transformar o próprio maciço circundante no elemento estrutural primário de suporte, mobilizando sua resistência residual ao cisalhamento por meio de confinamento imediato antes que ocorra a descompressão excessiva do teto.

Inspeção geotécnica acompanha as condições do maciço durante a abertura da galeria — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais parâmetros geológicos e métricas estruturais definem as galerias gêmeas de 8,92 km na Mumbai–Pune Expressway?

A geologia da cordilheira Sahyadri pertence à grande província vulcânica dos Trapps do Decã, formada por espessos derrames sobrepostos de basalto compacto, basalto vesicular e intercalações de brechas vulcânicas. Embora o basalto são apresente elevada resistência à compressão uniaxial (frequentemente acima de 80 MPa), as falhas geológicas e as juntas de alívio preenchidas por minerais secundários exigiram investigações contínuas à frente da escavação.

Durante a execução coordenada pela estatal Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) e executada pela construtora Navayuga Engineering Company, a frente de trabalho enfrentou trechos com cobertura rochosa variável e a necessidade de cruzar o subsolo sob reservatórios locais de água, o que demandou cortinas de injeção química para estanqueidade da água subterrânea.

Os dados construtivos consolidados do projeto subterrâneo reúnem grandezas singulares:

Largura útil de escavação: 22,33 metros em cada tubo rodoviário, projetado para comportar de quatro a cinco faixas de rolamento com acostamento técnico;

em cada tubo rodoviário, projetado para comportar de quatro a cinco faixas de rolamento com acostamento técnico; Extensão das galerias: túnel menor de 1,75 km e túnel principal de 8,92 km contínuos sob o relevo acidentado;

túnel menor de e túnel principal de contínuos sob o relevo acidentado; Área da seção transversal: cerca de 240 m² de área escavada por metro linear de avanço, mais que o dobro de túneis rodoviários convencionais;

cerca de de área escavada por metro linear de avanço, mais que o dobro de túneis rodoviários convencionais; Volume de rocha detonada: desmonte total superior a 4,5 milhões de m³ de basalto, reaproveitado em aterros estruturais e bases de pavimento;

desmonte total superior a de basalto, reaproveitado em aterros estruturais e bases de pavimento; Profundidade máxima de sobrecarga: espessuras de maciço que variam de 20 metros nos emboques a mais de 170 metros no trecho central sob as montanhas.

Pilares do Projeto Subterrâneo 📐 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Seção de 22,33 metros Concepção em arco parabólico rebaixado capaz de absorver impulsos laterais e acomodar pista expressa contínua de alta velocidade sem estrangulamentos. 🏢 NORMA / GESTÃO MSRDC e Padrão IRC Supervisão pelo órgão estadual MSRDC sob normas do Indian Roads Congress e diretrizes da International Tunnelling and Underground Space Association (ITA). ⚡ DESAFIO ESTRUTURAL Basalto Fraturado e Infiltrações Controle de descompressão do teto em zonas de diaclases abertas, com risco de afluxo de água durante os picos de precipitação das monções locais.

De que maneira a sequência de detonação em bancadas e suporte imediato evita o colapso da abóbada subterrânea?

O desmonte em rocha basáltica para uma geometria tão ampla exigiu malhas de perfuração milimetricamente controladas por jumbos eletro-hidráulicos automatizados. Em vez de uma carga explosiva concentrada, o plano de fogo aplicou espoletas eletrônicas com microretardos de milissegundos, gerando uma onda de choque que fragmenta a rocha para dentro da face livre sem fissurar as paredes periféricas do maciço remanescente.

Na etapa inicial de avanço da calota, equipes posicionavam enfilagens de teto (forepoling) de tubos de aço perfurados e injetados com calda de cimento logo à frente da escavação, formando um “guarda-chuva” estrutural prévio. Esse anteparo impede o destacamento de blocos rochosos triangulares ou queda de cunhas antes da projeção do concreto primário.

Parâmetro Construtivo Túnel Rodoviário Convencional Supergaleria Mumbai–Pune (Missing Link) ↔️ Largura útil da galeria 9,50 a 12,00 metros 22,33 metros (Recorde Mundial) 🛣️ Capacidade de tráfego 2 a 3 faixas de rolamento 4 a 5 faixas completas + acostamento ⛏️ Seção transversal escavada 75 a 110 m² ~240 a 265 m² 🏗️ Sistema de suporte primário Tirantes leves pontuais e cambotas simples Enfilagens, cambotas treliçadas pesadas e SFRS de 250 mm

Como os engenheiros da MSRDC venceram os desfiladeiros de Khandala Ghat na construção do Missing Link?

A topografia acidentada das Ghats Ocidentais impôs desafios logísticos que foram além da estabilização subterrânea das rochas. Entre o término do túnel de 1,75 km e o emboque do túnel de 8,92 km, o traçado intercepta o cânion de Tiger Valley, uma fenda geológica com desnível vertical equivalente a um edifício de 60 andares.

Nesse ponto intermediário, as equipes de engenharia ergueram uma ponte estaiada com pilares de sustentação de até 100 metros de altura livre sobre o vale, dotada de 240 cabos de aço de alta resistência ancorados no tabuleiro. A estrutura foi testada previamente em túnel de vento aerodinâmico para suportar rajadas transversais que superam rotineiramente os 120 km/h durante o período das monções na cordilheira.

Abaixo, um vídeo do canal jornalístico especializado ThePrint (YouTube) detalha no local as obras civis do Missing Link, mostrando os emboques dos túneis de grandes dimensões e o vão estaiado sobre a garganta de Sahyadri:

Como as diretrizes da ITA e normas internacionais de túneis balizam a segurança de uma supergaleria de 5 faixas?

Operar uma passagem subterrânea contínua de 8,92 km com tráfego pesado de carga e passageiros impõe requisitos rigorosos de segurança e ventilação. A International Tunnelling and Underground Space Association (ITA) e o comitê técnico da norma internacional NFPA 502 determinam parâmetros estritos para o controle de fumaça e evacuação rápida em caso de incêndio com veículos pesados de carga.

No projeto de Maharashtra, o sistema de segurança inclui galerias transversais de conexão (cross-passages) abertas entre os tubos gêmeos a cada 300 metros, dotadas de portas corta-fogo com pressurização positiva de ar. Esse arranjo impede a entrada de gases tóxicos na galeria oposta, garantindo rotas de fuga pedonais imediatas em caso de sinistro térmico em qualquer uma das pistas.

Método NATM combina escavação controlada e reforço progressivo da rocha durante cada ciclo de avanço — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que escavações em rocha fraturada com grandes vãos livres exigem a supervisão direta de um engenheiro geotécnico?

Em escavações subterrâneas com vãos superiores a 20 metros, pequenas descontinuidades estruturais não detectadas em sondagens prévias podem deflagrar mecanismos de colapso progressivo por cunhas de teto. A classificação contínua da massa rochosa por meio do RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski e do índice Q de Barton precisa ser reavaliada a cada ciclo de avanço por um engenheiro geotécnico especialista em mecânica das rochas.

O acompanhamento em campo envolve a instalação de pinos de convergência e extensômetros de haste multiponto ancorados na rocha profunda. Essas ferramentas medem deformações submilimétricas na abóbada em tempo real; variações anômalas na taxa de convergência sinalizam a necessidade imediata de reforço com tirantes adicionais ou aumento na espessura do concreto projetado antes da retomada do desmonte.



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Com orçamento global superior a 6.600 crores de rúpias (aproximadamente US$ 800 milhões), o megaprojeto do Missing Link redefine a capacidade da engenharia de infraestrutura viária em terrenos de alta complexidade. Ao substituir um gargalo histórico de serra por túneis de 22,33 metros de vão e viadutos de grande porte, a rota transforma a mobilidade entre Mumbai e Pune com ganhos expressivos em eficiência energética, segurança viária e produtividade logística.