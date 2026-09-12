A Timemania 2441 sorteia neste domingo (13/09) um prêmio estimado em R$ 13,5 milhões. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo neste domingo na Timemania

O concurso 2440 de quinta-feira não teve ganhador das sete dezenas — na faixa de seis acertos, duas apostas receberam R$ 77.322,96 cada. Com o acúmulo, o prêmio chega a R$ 13,5 milhões neste domingo.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 2441 Data Domingo, 13/09/2026 Horário 11h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 13,5 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,50 (10 dezenas) Encerramento das apostas 22h de sábado (12/09); bolões até 10h45 de domingo

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Timemania

O apostador escolhe 10 números entre 80 disponíveis e um Time do Coração entre os times cadastrados.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 10 (mínimo) R$ 3,50 1 em 26.472.637

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 7 números Variável — valor principal 6 números Variável 5 números Variável 4 números R$ 10,50 (fixo) 3 números R$ 3,50 (fixo) Time do Coração R$ 8,50 (fixo)

Últimos 10 resultados da Timemania

Concurso Data Dezenas sorteadas Time do Coração 2440 10/09 ▶ [confirmar] ▶ [confirmar] 2439 08/09 01-18-38-50-53-54-57 Altos/PI 2438 06/09 07-27-31-36-66-73-80 Vasco da Gama/RJ 2437 03/09 10-21-26-30-33-51-66 ABC/RN 2436 01/09 19-22-27-28-49-67-73 — 2435 29/08 07-15-26-42-53-78-80 Cruzeiro/MG 2434 27/08 07-09-38-42-50-52-79 Athletico/PR 2433 25/08 06-12-25-28-29-49-80 Bahia/BA 2432 23/08 13-43-45-60-64-72-78 Vitória/BA 2431 20/08 18-22-55-58-63-65-72 Confiança/SE

Confira o histórico completo na página oficial da Timemania.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de quinta

Veja como foi o sorteio da Timemania 2440 e como o prêmio chegou aos R$ 13,5 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Timemania 2441?

O prêmio estimado é de R$ 13,5 milhões.

Que horas sai o resultado neste domingo?

O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Timemania?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 22h de sábado; bolões até 10h45 de domingo.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 3 acertos, ou acertando só o Time do Coração.

O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 2441 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.