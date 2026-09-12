A Mega-Sena 3057 sorteia neste domingo (13/09) um prêmio estimado em R$ 85 milhões. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo neste domingo na Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3056 de quinta-feira — na segunda faixa, 50 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 45.990,43 cada. Com o acúmulo, o prêmio salta para R$ 85 milhões neste domingo.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3057 Data Domingo, 13/09/2026 Horário 11h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 85 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 6,00 (6 dezenas) Encerramento das apostas 22h de sábado (12/09); bolões até 10h45 de domingo

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Mega-Sena

O apostador escolhe de 6 a 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (6 acertos) 6 R$ 6,00 1 em 50.063.860 7 R$ 42,00 1 em 7.151.980 8 R$ 168,00 1 em 1.787.995

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 6 números (Sena) Variável — valor principal 5 números (Quina) Variável 4 números (Quadra) Variável

Por que este concurso está atrativo?

R$ 85 milhões é um valor bastante expressivo — resultado de vários concursos seguidos sem ganhador da faixa principal, o que costuma disparar o volume de apostas até o fechamento das vendas.

Últimos 10 resultados da Mega-Sena

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3056 10/09 ▶ [confirmar] Acumulou 3055 08/09 01-11-36-43-48-49 Acumulou 3054 06/09 08-17-24-43-47-58 Acumulou 3053 03/09 01-13-25-35-39-51 Acumulou 3052 01/09 16-30-40-47-48-60 Acumulou 3051 30/08 11-15-20-21-38-48 — 3050 27/08 11-14-30-38-49-55 — 3049 25/08 06-13-36-43-53-55 — 3048 23/08 02-06-27-39-44-50 — 3047 20/08 04-18-22-26-31-58 —

Confira o histórico completo na página oficial da Mega-Sena.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de quinta

Veja como foi o sorteio da Mega-Sena 3056 e como o prêmio chegou aos R$ 85 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3057?

O prêmio estimado é de R$ 85 milhões.

Que horas sai o resultado neste domingo?

O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Mega-Sena?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 22h de sábado; bolões até 10h45 de domingo.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 4 acertos (quadra).

O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 3057 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.