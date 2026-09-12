A Mega-Sena 3057 sorteia neste domingo (13/09) um prêmio estimado em R$ 85 milhões. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.
O que está em jogo neste domingo na Mega-Sena
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3056 de quinta-feira — na segunda faixa, 50 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 45.990,43 cada. Com o acúmulo, o prêmio salta para R$ 85 milhões neste domingo.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|3057
|Data
|Domingo, 13/09/2026
|Horário
|11h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 85 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 6,00 (6 dezenas)
|Encerramento das apostas
|22h de sábado (12/09); bolões até 10h45 de domingo
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.
Como apostar na Mega-Sena
O apostador escolhe de 6 a 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante.
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (6 acertos)
|6
|R$ 6,00
|1 em 50.063.860
|7
|R$ 42,00
|1 em 7.151.980
|8
|R$ 168,00
|1 em 1.787.995
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|6 números (Sena)
|Variável — valor principal
|5 números (Quina)
|Variável
|4 números (Quadra)
|Variável
Por que este concurso está atrativo?
R$ 85 milhões é um valor bastante expressivo — resultado de vários concursos seguidos sem ganhador da faixa principal, o que costuma disparar o volume de apostas até o fechamento das vendas.
Últimos 10 resultados da Mega-Sena
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|3056
|10/09
|▶ [confirmar]
|Acumulou
|3055
|08/09
|01-11-36-43-48-49
|Acumulou
|3054
|06/09
|08-17-24-43-47-58
|Acumulou
|3053
|03/09
|01-13-25-35-39-51
|Acumulou
|3052
|01/09
|16-30-40-47-48-60
|Acumulou
|3051
|30/08
|11-15-20-21-38-48
|—
|3050
|27/08
|11-14-30-38-49-55
|—
|3049
|25/08
|06-13-36-43-53-55
|—
|3048
|23/08
|02-06-27-39-44-50
|—
|3047
|20/08
|04-18-22-26-31-58
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Mega-Sena.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de quinta
Veja como foi o sorteio da Mega-Sena 3056 e como o prêmio chegou aos R$ 85 milhões atuais.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3057?
O prêmio estimado é de R$ 85 milhões.
Que horas sai o resultado neste domingo?
O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar na Mega-Sena?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 22h de sábado; bolões até 10h45 de domingo.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 4 acertos (quadra).
O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 3057 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.