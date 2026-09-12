A +Milionária 389 sorteia neste domingo (13/09) um prêmio estimado em R$ 93 milhões — o maior valor entre todas as loterias da Caixa nesta rodada. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo neste domingo na +Milionária

A +Milionária está acumulada desde outubro do ano passado e chega a este concurso com R$ 93 milhões em jogo. A Reserva Garantidora de Prêmios (RGP) garante um mínimo de R$ 10 milhões líquidos mesmo em concursos de arrecadação mais baixa, mas o valor de hoje já está bem acima disso.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 389 Data Domingo, 13/09/2026 Horário 11h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 93 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 6,00 (6 números + 2 trevos) Encerramento das apostas 22h de sábado (12/09); bolões até 10h45 de domingo

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Como apostar na +Milionária

O volante tem duas matrizes: a de números, com 6 escolhas entre 1 e 50, e a de trevos, com 2 escolhas entre 1 e 6.

Combinação Valor da aposta Probabilidade (6 números + 2 trevos) 6 números + 2 trevos (mínimo) R$ 6,00 1 em 238.360.500 7 números + 2 trevos R$ 42,00 1 em 34.051.500

Faixas de premiação

A +Milionária tem dez faixas de premiação, combinando diferentes quantidades de acertos nos números e nos trevos. A faixa principal tem prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões (líquidos de IR) pela Reserva Garantidora de Prêmios.

Por que este concurso está atrativo?

Acumulada há quase um ano, a +Milionária segue como o maior prêmio em disputa nas loterias da Caixa neste domingo — à frente inclusive da Mega-Sena, que soma R$ 85 milhões.

Últimos 10 resultados da +Milionária

Concurso Data Números sorteados Trevos Situação 388 09/09 ▶ [confirmar] ▶ [confirmar] Acumulou 387 06/09 14-26-27-28-43-46 2-6 Acumulou 386 02/09 14-16-19-32-34-35 4-5 Acumulou 385 30/08 10-12-13-16-33-50 — Acumulou 384 26/08 01-14-19-29-31-46 1-6 Acumulou 383 23/08 03-04-16-18-39-45 1-3 Acumulou 382 19/08 10-17-23-30-44-48 4-6 Acumulou 381 16/08 23-32-33-38-45-46 3-5 Acumulou 380 12/08 03-37-38-41-42-43 4-6 Acumulou 379 09/08 04-07-14-28-38-47 2-6 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da +Milionária.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de quarta

Veja como foi o sorteio da +Milionária 388 e como o prêmio chegou aos R$ 93 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da +Milionária 389?

O prêmio estimado é de R$ 93 milhões, acumulado desde outubro do ano passado.

Que horas sai o resultado neste domingo?

O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na +Milionária?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 22h de sábado; bolões até 10h45 de domingo.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 2 números com os 2 trevos certos.

O que acontece se ninguém acertar os 6 números e os 2 trevos?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site, aplicativo oficial ou Internet Banking da Caixa, para correntistas.

O resultado do concurso 389 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.